Coalición Canaria forma grupo en el Senado con independentistas catalanes La senadora de minoría gomera y María del Mar Julios (CC) se suman al grupo de ERC y PdCAT. En enero de este año el presidente de Canarias pedía un nuevo 155 para Cataluña

R.L.P. @ABC_Canarias Las Palmas de Gran Canaria Actualizado: 31/05/2019 20:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La senadora de la Comunidad Autónoma de Canarias, María del Mar Julios, ha entrado esta semana a formar parte del Grupo Parlamentario Nacionalista Junts per Catalunya. Este mismo mes de mayo el jefe del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, anunció una agenda de insumisión al Gobierno central que sirva « para enjuagar las deudas de Cataluña».

Un jurista consultado este viernes por ABC indicó que « Julios debió informar, oficialmente, al Parlamento de Canarias porque su legislatura no ha terminado todavía y la Cámara autonómica tiene una tesis muy clara sobre la unidad de España». «Una cosa es una decisión de partido, pero esa senadora no es electa. Desde que se llegó al Senado, su partido se ha variado la tesis sobre Cataluña. Julios es, en puridad, senadora representante de los canarios, no de CC».

La Gomera se suma al carro soberanista

El nuevo grupo independentista en el Senado está integrado por diez senadores de los que tres son por designación autonómica, dos de Cataluña y uno de Canarias, Julios Reyes. Por Canarias se suma la socialista de minoría gomera, un brazo «colombino» salido del PSOE con 5.409 sufragios de 10.784 contabilizados en sus circunscripción en las elecciones generales de abril.

La senadora electa de Agrupación Socialista Gomera, Yaiza Castilla, es desde este mes de mayo senadora de Grupo Parlamentario Nacionalista Junts per Catalunya-CC. En la pasada legislatura estaba en el grupo Mixto.

Julios, médico de profesión que ha sido consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, es una senadora llegada a CC de la mano del «ala izquierda» de la formación en la época de José Carlos Mauricio. Integró un colectivo de opinión comunista.