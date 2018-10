Coalición Canaria crea su propio PP en Gran Canaria

Coalición Canaria ha ejecutado este mes de octubre la agenda de implantación en la isla de Gran Canaria, un espacio donde los nacionalistas no tocan poder desde 1995. Para ello ha empleado a exdirigentes del PP que han salido de esa organización desde 2015.

Dos altos cargos del PP canario consultados por ABC expresaron este viernes su «pesar» por la «entrega por omisión del PP de Gran Canaria a CC». Las mismas fuentes indicaron que «en la dirección regional se están equivocando creyendo que así se llega lejos». Una encuesta de «Canarias 7» de este mes apunta a un descenso de votos del PP en la capital grancanaria.

En Tenerife, CC tiene buena parte de su estructura cimentada en la antigua UCD. Por esa razón, aglutina el voto de centroderecha que impide el crecimiento el PP. Tal es así, que hasta Ciudadanos está incorporando a simpatizantes de CC a su formación.

CC irrumpe en Gran Canaria con otra marca. Ha creado con exlíderes del PP canario como José Miguel Bravo de Laguna y la exdiputada del PP por Las Palmas, y Bernarda Barrios, que perfila optar a la alcaldía de la ciudad de Las Palmas, una plataforma electoral para optar a las elecciones de 2019.

De esa forma, pretende que votantes del PP no rechacen una opción regionalista con líderes que no son nacionalistas. Dada la presencia mínima que tiene CC en Gran Canaria, cualquier aumento en CC se considera en las filas nacionalistas un buen resultado.

A todo ello, hay que añadir que la patronal de Las Palmas está con la tesis de Coalición Canaria de no reducir el IGIC, el IVA de los canarios. El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) es militante del PP canario. El nuevo aparato nacionalista contaría con cierto respaldo de grupos económicos grancanarios, cosa que CC nunca había obtenido desde su creación en 1993.

El pasado nueve de octubre en una entrevista de radio, el presidente del PP, Pablo Casado, mencionó contactos electorales con regionalistas moderados en España. Y de Coalición Canaria, dijo: «evidentemente, ese no es el plan».

Bravo de Laguna dejó de ser un activo como presidente del Cabildo de Gran Canria con el PP cuando José Manuel Soria le anunció una «retirada de confianza» en 2015. A partir de ahí, creó un partido propio que ha organizado y establecido una alianza con CC y obtuvo cuatro consejeros en el Cabildo de Gran Canaria y un par de concejales en la ciudad de Las Palmas.

Bernarda Barrios y el artista Pepe Dámaso - ABC

Barrios: «En el PP me trataron como un mueble»

Bernarda Barrios en Twitter no deja de compartir contenidos del partido de Bravo de Laguna. En «El Espejo Canario», a finales del pasado mes de septiembre, dijo que no tiene claro si optará o no a formar parte de la corriente de Bravo de Laguna y CC.

A juicio de la exdiputada del PP por Las Palmas en 1996 y 2002, «la ciudad de Las Palmas necesita una renovación» y que «hay un problema horrible de circulación» y de inversión en educación porque «tenemos mucho desempleo».

«La ciudad no está echa un desastre, pero todavía tenemos la capital de Canarias con grave desempleo», dijo Barrios. «Yo sufrí acoso moral por Soria en el PP», dijo la exdiputada del PP, «y los otros en Madrid agacharon la cabeza». «Me trataron como un mueble».