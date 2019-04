Chollos de vacaciones en Canarias para verano: compra como un turista inglés Puedes encontrar para verano hoteles de cinco estrellas una semana a menos de 500 euros. Imagina de menor categoría

Los turistas británicos compran sus vacaciones en Canarias entre seis y tres meses en antelación. Tienen precios muy competitivos y echarle un vistazo nunca está de más a las webs de mayoristas digitales. Si te mueves de forma intuitiva, puedes comprar desde España aunque luego tengas que ver británicos haciendo cola de madrugada en el hotel para reservar hamacas.

Los operadores turísticos esperaban, como todos los europeos, el Brexit para el 29 de marzo; pero la salida del Reino Unido de la UE se ha retrasado a 30 de octubre. Por eso, tienen precios de «Black Friday» esta primavera para ejecutar en verano. E, incluso, más allá en temporada de invierno o para dar la bienvenida a 2020 en las islas.

Como hay más oferta desde Canarias al turismo británico que al mercado peninsular o insular residente, los ciudadanos del Reino Unido tienen precios muy bajos. Para que te hagas una idea: LoveHolidays ofrece siete noches en el hotel de cinco estrellasRadisson Blu Resort & Spa, en régimen de media pensión, por menos de 500 euros. A partir del 15 de junio. Y eso incluye los vuelos desde Reino Unido.

Hay precios para verano por menos de 370 euros en una estancia de media pensión en los Apartamentos Revoli Playa en Gran Canaria. Hotel Aguamarina Golf (Tenerife), con cinco estrellas, lo puedes comprar sin vuelo y encontrar para julio vacaciones con todo incluido a 345 euros.

Gangas

¿Compensa la opción de comprar solamente hotel y adquirir el billete de avión desde España a cualquier de las aerolíneas que operan desde la Península? Sí, también. Buena parte de los turistas lo hacen así. Si estás en Canarias porque vives en el archipiélago, la opción del billete de avión incluido puede ser muy económico.

Para verano, First Choice ofrece siete noches en el hotel Suneo Club Servateur Waikiki en régimen de todo incluido por algo más de 400 euros. El Sands Beach Resort (Costa Teguise, Lanzarote), de cuatro estrellas, a algo más de 400 euros. El hotel Hesperia Lanzarote, para adultos, cinco estrellas en Puerto Calero, desde 380 euros.

En Puerto Rico, Mogán, por menos de 500 euros On the Beach ofrece siete noches en el Servatur Puerto Azul, de tres estrellas. Incluye vuelos de regreso desde Londres Stansted con una salida de agosto.

Los mejores sitios web para vacaciones baratas en Canarias están en las páginas web de Thomas Cook, Jet2holidays y TUI. Hay un sitio que se llama Teletext Holidays donde hay vacaciones con todo incluido de menos de 300 euros. First Choice lanza ofertas para familias y LoveHolidays y On The Beach también.