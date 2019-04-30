Así es la candidatura de Antonio Morales al Cabildo de Gran Canaria al 26M

El presidente grancanario espera seguir pilotando el gobierno de la isla bajo el control de Nueva Canarias

Las Palmas de Gran CanariaActualizado:

La candidatura de Antonio Morales al Cabildo de Gran Canaria por las elecciones del 26 de mayo:

1. ANTONIO MORALES MENDEZ

2. MARIA INES JIMENEZ MARTIN

3. CARMELO RAMIREZ MARRERO

4. PEDRO FRANCISCO JUSTO BRITO

5. MARIA INES MIRANDA NAVARRO

6. TEODORO CLARET SOSA MONZON

7. MINERVA CARMEN ALONSO SANTANA

8. MIGUEL ANTONIO HIDALGO SANCHEZ

9. RAUL SALVADOR GARCIA BRINK

10. DULCE MARIA GONZALEZ GONZALEZ

11. ÁNGEL ANTONIO LOPEZ NAVARRO

12. EDUARDO ANTONIO DENIZ CABRERA

13. MARIA DEL CARMEN MENDOZA HERNANDEZ

14. MARIA YASMINA FIGUEROA HERNANDEZ

15. PALMIRA DENIZ VERONA

16. MARIA DEL PINO GARCIA MARRERO

17. JUAN MANUEL GABELLA GONZALEZ

18. INGRID NAVARRO ARMAS

19. MANUEL CARMELO AMADOR JIMENEZ

20. JOSE LUIS ÁLAMO SUAREZ

21. MARIA ISABEL GUERRA SANCHEZ

22. YAIZA DEL CARMEN QUINTANA HERNANDEZ

23. ÁNGEL ROGELIO SANCHEZ RIVERO

24. JORGE JOSE DE LA FE DIAZ

25. ANTONIO FELIPE GUEDES GUEDES

26. CATALINA MARIA CARMEN SANCHEZ RAMIREZ

27. FRANCISCO JUAN PERERA HERNANDEZ

28. DUNIA ESTHER RAMOS MEDINA

29. MARINO IGNACIO HUGO ALDUAN GUERRA

SUPLENTES

1. FRANCISCO MIGUEL ZUMAQUERO GARCIA

2. RAFAEL VICTOR RODRIGUEZ SANCHEZ

3. JUANA MARIA ALVARADO SANTANA

4. SERGIO AGUSTIN SUAREZ MORENO

5. ROKHAYA SAMB SALL