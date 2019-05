Canarias reta a Sánchez con el 155 de la Constitución No mandará dinero al Gobierno central porque «no va a enjuagar las deudas de otras comunidades autónomas» del PSOE y Cataluña. Coalición Canaria afirma que inversión sostenible no es gastar en placas solares en edificios públicos

R.L.P. @ABC_Canarias Las Palmas de Gran Canaria Actualizado: 01/05/2019 14:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dado instrucciones a la consejera regional de Hacienda, Rosa Dávila, para que ejecute el superávit de las cuentas insulares a prioridades sociales y no transferir dinero «a Madrid». De ejecutarse esta idea sin el respaldo del PSOE en el Gobierno, se podría activar el artículo 155 de la Constitución y que bloquearía la autonomía política de las islas como el Cataluña.

Coalición Canaria (CC), que ha subido en votos en los comicios generales del 28A, afirma que puede responder ante los tribunales si el Gobierno central inicia un procesamiento judicial. Esta tesis la han lanzado los nacionalistas canarios tras la llegada de mayoría absoluta del PSOE en el Senado.

Se trata 300 millones de euros y la idea de CC es que se destine a servicios públicos como la educación, la sanidad y las políticas sociales. «No hay temor a nada. Nosotros sí cumplimos la Ley. Otros no», afirma Clavijo, que ha señalado que antes de firmar reservas de gasto va a proteger la medida para ese capital del Estado «se quede en Canarias».

Para Dávila, esto no supone un incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pues «la incumplen muchas comunidades y no tienen repercusiones». «Ya hemos visto cómo el Gobierno de España ha aplaudido el incumplimiento del déficit en comunidades como Cataluña o Valencia y no tienen repercusión».

Dávila deja claro que Canarias no está en esa situación: «Canarias cumple, tiene superávit y lo que se no entiende es que el dinero de los canarios vaya a pagar los incumplimientos de otras comunidades autónomas; por eso el dinero de Canarias se queda en Canarias», apostilló.

«Cumplimos con la norma»

La Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2019, publicada en el BOE, aprobada en el Parlamento de Canarias con respaldo del PP, establece que el superávit se iba invertir en servicios públicos y eso es «exactamente lo que vamos a hacer. Cumplir con la Ley», remarca.

Clavijo niega que esto suponga incurrir en un delito de desobediencia y que se aplique el artículo 155. «No. Eso no es cierto», recalca el presidente de Canarias, que deja claro que cuentan con el respaldo de los servicios jurídicos de la Administración autonómica.

«Cuando se liquide el presupuesto de 2019, veremos si hay o no incumplimiento. Como Gobierno de Canarias, el compromiso con Canarias, con el Consejo Asesor y con el Parlamento es muy claro y eso es exactamente lo que vamos a cumplir», insiste Clavijo.