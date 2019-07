AVT arranca su gobierno en Canarias con alto perfil político

El líder socialista Ángel Víctor Torres toma posesión de su cargo como presidente de Canarias el martes 16 de julio en la sede de Presidencia del Gobierno autonómico en Santa Cruz de Tenerife. Este lunes dijo en Cope Canarias que el miércoles por la mañana dirá los nombres de los integrantes de su ejecutivo: siete consejeros del PSOE, una de Podemos (Santana Perera), otra de ASG (Yaiza Castilla) y el vicepresidente y titular de Hacienda, de Nueva Canarias (Román Rodríguez).

Aunque Torres había expresado su deseo de tomar posesión como presidente en la Cámara regional, finalmente el acto se celebrará en la Presidencia en la capital tinerfeña. Este lunes en Cope Canarias el nuevo jefe del Ejecutivo de Canarias dijo que «daré a conocer los nombres de los consejeros el miércoles por la mañana. Todos tendrán experiencia de gestión detrás y alguno puede venir del ámbito privado. Puede que haya más mujeres que hombres».

«CC debe hacer un ejercicio de contrición»

A su juicio, «Coalición Canaria debe hacer un ejercicio de contrición, de ver en qué se ha equivocado. Uno de sus errores ha sido arremeter contra el PSOE a todos los niveles». Sobre líneas presupuestarias, dijo que «no estamos hablando de subir impuestos, sino de redistribuir los recursos para que tengamos una mejor sanidad y unos mejores servicios sociales».

Ángel Víctor Torres sustituye a Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, partido que pasa a la oposición tras 26 años al frente del Ejecutivo regional. De 53 años, ha obtenido el respaldo de PSOE, Nueva Canarias (NC), Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera (ASG), partidos que han alcanzado un pacto para conformar un gobierno de coalición.

El portavoz de NC, Román Rodríguez, afirma que con el próximo Gobierno autonómico no va a haber «cambios radicales» ni se van a solucionar todos los problemas, pero sí va a haber una política que construya salidas a las graves carencias sociales «porque no podemos seguir a la cola».

«No vamos a acabar con la pobreza pero la vamos a atemperar. No puede ser que haya niños que no pueden desayunar porque en su familia no hay ni 500 euros», advierte el líder de NC.

A su juicio, seráun gabinete que contribuirá a conformar un Gobierno «sensible, diligente, transparente para todo el mundo pero sí hay que elegir, para la mayoría». Torres ha sido inteligente, sensible y persuasivo, una cualidad fundamental «para construir el futuro», indicó este mes de julio Román Rodríguez, quien afirmó que va a tener el apoyo de NC, su lealtad, dedicación, pasión, fuerza, firmeza y diálogo para construir «la Canarias que nos merecemos».

«Esto es lo que ha hecho posible que nos juntemos, pues nos anima la voluntad de cambio en esta tierra y estamos comprometidos y obligados a mejorar las condiciones, y ahora hay una oportunidad que no podemos perder», señala Rodríguez.

Agrega que se va a combatir con pasión y fuerza y a pelear a muerte por la igualdad de oportunidades sin importar el género, la edad o el sitio de residencia y para ello se utilizarán los instrumentos del estado de derecho, como la renta ciudadana. También se refirió a medidas en materia de vivienda, educación, sanidad, crisis climática, dependencia, cultura y construcción, donde abogó por primar la rehabilitación frente a la construcción.