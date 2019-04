Las «apps» que usan los turistas extranjeros en Canarias para ligar

El 8,7% de los turistas que visitan Canarias lo hacen sin pareja o sin hijos, según los datos de Promotur Gobierno de Canarias. El ambiente nocturno y la diversión es lo que atrae al 3,8% de los visitantes de las islas. El clima, el 89,8%. A la marcha nocturna le gana el turismo activo: 5,4%. Los turistas extranjeros que vienen a las islas usan también sus aplicaciones de móviles para conocer gente. Y no siempre coincide con las que se usan mayoritariamente en el escenario insular.

«La tecnología a través de las aplicaciones es una de las mejores herramientas para conocer gente nueva, tengas la edad que se tenga, y por qué no, encontrar una pareja con la que compartir tus intereses y tu manera de ver la vida y las relaciones», declara María Capilla, «market manager» de Meetic España.

Los turistas nórdicos emplean mayormente Match, que se usa de forma habitual entre los visitantes de Reino Unido e Irlanda. En Suecia, hay 15.000 usuarios de este sistema y en Noruega 6.600 personas solteras.

Los holandeses tiran de Lexa, que lidera ese mercado con la búsqueda avanzada con geolocalización y se activa al llegar a los aeropuertos o terminales de cruceros por la reducción de costes de itinerancia de datos. Funciona desde Ámsterdam y opera en 16 países europeos. Alemanes, suizos y austriacos optan por LoveScout24, que también usan en buena parte de la aplicación Secret24.

Neu.de es uno de los tres sitios web de citas más utilizados entre los turistas alemanes, según el barómetro TNS Meetic. DisonsDemain es la plataforma líder en Francia en islas como Fuerteventura o Tenerife junto a sus hermanas Our Time en Reino Unido y Suecia así como Zweisam en Alemania.

La marca más conocida y empleada es Meetic en por turistas peninsulares, de Francia, Bélgica, Italia y Portugal además de Suiza. Our Time acaba de comenzar a operar en España antes de las vacaciones se Semana Santa y es para un público que supera los 50 años.

En el caso de Ourtime también existe la opción de asistir a actividades que se organizan para tener más oportunidades de encontrar a otras personas solteras con las que compartir aficiones en un ambiente distendido. Un 12% de los solteros mayores de 50 años busca esta alternativa para encontrar pareja.

En palabras de María Capilla, «nos hemos dado cuenta de la importancia de cuidar a los baby boomers, pues es precisamente este grupo generacional el más descuidado por parte de las empresas. Nunca es tarde para volver a jugar y ahora con Ourtime es facilísimo y tienen infinitas oportunidades».

Timidez

Canarias es un destino turísitco donde el 64% de sus visitantes son repetidores. Y este mes de abril Meetic da un paso más y lanza Ourtime, la nueva aplicación de citas cuyo principal objetivo es ayudar a los solteros mayores de 50 años a disfrutar de la vida en pareja.

La aplicación de Ourtime nace como respuesta a las necesidades que los solteros mayores de 50 años vienen demandando: discreción, usabilidad, y seguridad para encontrar alguien con quien compartir experiencias sin perder su individualidad y su independencia; en definitiva, un compañero de viaje que entienda que el pasado no es lo único que les define.

Para Capilla, «un 30% de los solteros mayores de 5o años usa Internet para conocer a otros solteros, el doble que a través de amigos o el triple que en un bar, principalmente porque consideran que es más sencillo que en la vida rea»l. Y un 27% de ellos recurre a una aplicación de citas para buscar compañía antes que apuntarse a clases o ir al gimnasio.

Vestimenta

Los solteros mayores de 50 años buscan compartir los mismos valores, sentido del humor e intereses es algo fundamental a la hora de buscar pareja. La manera de vestir es clave para un 75% de los usuarios o la apariencia, en un 84% de casos.

Si bien consideran que el aspecto es importante en el «dating», para un 61% de ellos pierde importancia para vivir una historia de amor. Eso sí, una buena conversación y estar con alguien que les haga reír son determinantes para enamorarse para siete de cada diez solteros mayores de 50 años.

Sobrepasar la barrera de los 50 no significa que no quieran volver a enamorarse. Los «baby boomers» se sienten jóvenes, vivos y quieren volver a disfrutar de las cosas buenas que tiene compartir los hobbies y la vida en pareja. Tanto es así, que recurren al dating online porque les aporta conocer gente diferente que de otra manera no hubiera sido posible (56%), para aprender cosas nuevas (54%), hacer amigos (46%) o perder la timidez (28%).