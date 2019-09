El «agujero negro» que tiene Darias con la competencia en Canarias

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Carolina Darias, afronta los primeros sesenta días de su mandato con la necesidad de poner orden en espacios donde el anterior sistema, controlado por el consejero Pedro Manuel Ortega, no habría priorizado. Uno de ellos es la ordenación de un sistema occidental de defensa de la competencia en las islas. El presidente de la CNMC, José María Marín, sugirió a las autoridades canarias el pasado mes de febrero «valentía para dar este paso».

El actual Servicio Canario de Defensa de la Competencia, adscrito al Gobierno de Canarias tiene únicamente funciones de instrucción. Se creó en 2007 y no ha existido interés en fabricar un servicio útil. La mayor parte de los expedientes de instrucción de este servicio canario terminan en archivo.

Darias se habría encontrando en esta materia un erial en su departamento. Si la consejera aplica la máxima de crear un entorno en las islas donde la relación sea «de tú a tú, basada en el principio de ganar-ganar, en la que tanto los gobiernos como las organizaciones privadas definen proyectos conjuntos para promover inversión económica y generar empleo», palabras pronunciadas en un encuentro sobre economía africana este mes de septiembre, alguna medida anunciaría antes de 2023.

Precisamente, el sucesor de Darias en el Parlamento de Canarias, Gustavo Matos (PSOE), fue uno de los que denunció en 2017 que en las islas no haya un nítido marcaje a operaciones de concentración empresariales. En esa misma línea, en febrero de este 2019 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advirtió a Canarias que no tiene lógica que en las islas el Gobierno de Canarias articule mecanismos de defensa de la libertad de mercado y se autoexcluya del proceso mandando los expedientes a Madrid.

Desde la sociedad civil en islas como El Hierro o Lanzarote se ha denunciado presuntas posiciones de abuso en sectores como transporte o petróleo. En servicios de infraestructuras portuarias hay informes contratados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Femepa, Femete y Asociación de Consignatarios de Las Palmas vía Interreg que tambié señalan posiciones de supuesto abuso de posición dominante por operadores.

La receta de la CNMC a Canarias

Lo que ha pedido la CNMC a las autoridades de Canarias es que se pongan a instruir y ejecutar resoluciones; pero no a mantener prácticas ambiguas y mandar los asuntos a Madrid. El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, José María Marín, lanzó esa reflexión en la sede que presidía Darias y ante diputados canarios.si quieren contar con su órgano propio de defensa de la competencia tiene que ser riguroso, transparente e independiente, de lo contrario «ahórrenselo».

El nuevo Estatuto de Autonomía incluye la creación de un órgano especializado de defensa de la competencia autonómico, y en una comparecencia en comisión en el Parlamento de Canarias el presidente de la CNMC rogó «encarecidamente» a los diputados que lo activen «y despierten a los temas de competencia», que va en beneficio de las pymes y de las rentas más frágiles, dijo. Añadió que un órgano de defensa de la competencia tiene que cumplir tres requisitos ineludibles: el rigor, la transparencia y la independencia de sus miembros.

«Si uno de esos tres pilares falla, ahórrense la autoridad de competencia, porque introducirán en el mercado un elemento de dispersión, no vayan por ahí». Porque si los reguladores están «capturados» no son eficaces, «son profundamente nocivos», advirtió a los parlamentarios José María Marín, quien precisó que se refería a «una captura intelectual derivada de los mercados pequeños, de la proximidad». «De verdad, no vayan por ahí, sería un error y un gasto innecesario, no gasten si no están seguros de que lo que desean, es lo que merece la sociedad canaria», insistió Marín en sus advertencias.

«Les ruego valentía para dar este paso, a veces no es fácil, habrá críticas, pero habrá que preguntarse qué intereses están detrás de esas críticas», les pidió. José María Marín explicó que las autoridades de la competencia sirven para proteger el buen funcionamiento de los mercados en interés de los consumidores y de la sociedad en su conjunto, gracias a la protección de las pequeñas y medianas empresas y las rentas más frágiles.

Cuando los mercados funcionan se incrementa la productividad, el empleo y el bienestar, entre otras razones porque se ponen límites a que los operadores más poderosos incumplan y perjudiquen a la sociedad, indicó.

«Una posición de dominio por parte de una empresa no es mala en sí misma, es la utilización de esa posición de dominio lo que es pernicioso, eso hay que detectarlo y para eso están las autoridades de competencia», aclaró, para evitar «precios excesivos, cierre de mercado y acuerdos colusorios». Las autoridades de la competencia también tienen que limitar las conductas impropias de las administraciones, dijo Marín, y señaló que los fallos en la regulación son consecuencia de una escasa o mala normativa o del exceso de normas, que pueden ser un freno del mercado por exageradas o no proporcionadas.