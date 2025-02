10 cosas que te ocurren cuando te echan del Gobierno de Canarias

Llega la humillación

No te hagas pasar por técnico que todo el mundo sabe que desde verano de 2015 has estado ocupando cuota del PSOE por el pacto con Coalición Canaria. Ahora te toca atravesar una nube con información venenosa. No te da tiempo a pedir baja por depresión. Nadie te cree. No gastes bromas diciendo cosas tipo "por fin ya puedo ir de marcha" porque eso llega al partido que te nombró y nadie tiene humor. Tienes suerte: Patrimonio no te reclamará los puntos de Binter Plus como sí ocurriría en Alemania.