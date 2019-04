Sociedad Siete de cada diez aragonesas tienen su primer hijo cuando ya han cumplido los 40 años El retraso de la maternidad lastra la natalidad y acentúa la crisis demográfica en Aragón

El 66% de las madres que viven en Aragón han tenido su primer hijo cuando ya habían cumplido los 40 años y la mayoría de las parejas que optan por tener descendencia solo tienen un vástago. Así lo indica la encuesta de fecundidad realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a nivel nacional.

Según este estudio, en Aragón se ha ido retrasando la maternidad en los últimos años, y ha aumentado el porcentaje de mujeres que optan por no tener descendencia, lo que está acentuando el problema de las bajas tasas de natalidad que registra Aragón y agrava la crisis demográfica de una región azotada no solo por la despoblación, sino también por un acusado envejecimiento.

El informe del INE desvela que, entre las aragonesas menores de 30 años, solo el 10% son madres, y esto incluyendo a las inmigrantes, porque si se cuentan solo las españolas el porcentaje de madres menores de 30 años es ínfimo.

Tener un hijo con menos de 30 años se ha convertido ya, por tanto, en una rara excepción. Y esa tasa no mejora entre las treintañeras. De hecho, solo el 34% de las madres aragonesas han tenido su primer hijo cuando aún no han cumplido los 40 años.

El retraso en la maternidad es especialmente acusado entre las aragonesas que han nacido en España. Sin embargo, es mucho menor entre las inmigrantes que están afincadas en esta región. Así, mientras entre las aragonesas nacidas en España el 71% de las que son madres han tenido su primer hijo cuando ya habían cumplido los 40 años, entre las extranjeras la maternidad es mucho más precoz. El 17% de las madres inmigrantes que residen en Aragón han tenido su primer hijo cuando tenían menos de 30 años. Sólo cuatro de cada diez tienen su primer hijo cuando ya han cumplido los 40 años.

La tardanza con la que se procrea va unido también a un acusado desplome de la natalidad. Y, de hecho, acaba provocando que cada vez sean más las mujeres que no tienen hijos. En estos momentos, de todas las mujeres que viven en Aragón y que tienen entre 18 y 55 años no tienen descendencia, el 39% no tienen hijos. Hay más de 13.000 que ya han cumplido los 50 años y no han tenido hijos.

En esto también hay sustanciales diferencias entre las aragonesas nacidas en España y las inmigrantes. Entre las inmigrantes son madres a edad más temprana y, además, tienen más hijos que las españolas. Mientras que entre las madres aragonesas nacidas en España el promedio es de 1,03 hijos, tasa que se eleva a 1,48 en el caso de las inmigrantes.