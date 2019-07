Pirineos Sur 2019 arranca este viernes con Lady Banana, Morgan y The Waterboys También se iniciará la actividad de los Mercados del Mundo en Sallent de Gállego, en los que los visitantes podrán descubrir su oferta gastronómica y sus productos artesanales

EP Lanuza (Huesca) Actualizado: 12/07/2019 16:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El XXVIII Festival Internacional de las Culturas Pirineos Sur 2019 comienza este viernes, 12 de julio, con los conciertos de Lady Banana, Morgan y The Waterboys. Además, también se iniciará la actividad de los Mercados del Mundo en Sallent de Gállego, en los que los visitantes podrán descubrir su oferta gastronómica y sus productos artesanales.

Del 12 al 28 de julio volverá a sonar la música a medio camino entre el escenario de Lanuza y el de Sallent de Gállego, siempre con la peña Foratata como testigo. El primer día comenzará con esos tres conciertos, a los que le seguirán dos sesiones de los djs Simón Zico y Pendejo.

The Waterboys: banda de folk irlandés

La banda de folk capitaneada por Mike Scott, The Waterboys, nació en Londres a comienzos de los 80. Con el paso de los años han ampliando su paleta sonora, añadiendo rock, blues y hip hop.

El escocés y sus inspiraciones --la literatura y la filosofía, el empuje de lo espiritual o la imagen del mar-- han dejado por el camino discos como 'This Is The Sea' (1985), 'Fisherman's Blues' (1988) o 'Room*To Room' (1990) y canciones como 'The Whole Of The Moon'.

En la actualidad, siguen aportando obras; entre ellas, 'Modern Blues' (2015) o 'Out Of All This Blue' (2017). Su último trabajo se titula 'Where the action is', publicado este mismo año y que presentarán en directo en este festival.

Los nuevos aires del soul

El escenario flotante se estrenará con el concierto de Morgan. Tras su primer disco, 'North', llevan desde el año pasado en la carretera presentando su trabajo autoeditado 'Air', que se grabó en los estudios Black Betty con la producción de José Nortes.

Ahora es el turno de Pirineos Sur, donde mostrarán su folk americano, soul, góspel y funk.

Lady Banana estrenan el nuevo escenario de Pirineos Sur

Una de las novedades de este año de Pirineos Sur es Caravana Sur, el nuevo escenario ubicado en la carpa de restauración del anfiteatro, en el que actuarán bandas aragonesas y que será inaugurado por Lady Banana.

Alba Villarig (batería) y Nerea Bueno(guitarra y cantante) llevan dos años recorriendo las salas del país. Su fórmula se basa en rock primigenio

Pirineos 2019 comienza así su edición número 28, en la que ofrece novedades no solo en el cartel musical y en las infraestructuras y servicios, sino también en los emplazamientos, ya que incorpora a poblaciones vecinas como Biescas, Larrés o las estaciones de Aramón Formigal y Panticosa.