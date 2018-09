Política La ley que proclama a Aragón como «país» llega al Tribunal Constitucional PP y Cs promueven sendos recursos contra este texto promovido por la Chunta y aprobado gracias al PSOE y con el concurso del PAR, socios de los populares

Roberto Pérez

La ley que proclama a Aragón como «país» y «nacionalidad», promulgada a principios del pasado julio, va a ser denunciada ante el Tribunal Constitucional. Ciudadanos y el PP están ultimando sendos recursos contra esa ley de las Cortes aragonesesas, que fue promovida por los nacionalistas d ela Chunta y aprobada con los votos decisivos del PSOE. Socialistas y Chunta comparten gobierno de coalición bajo la presidencia de Javier Lambán.

Como avanzó ABC nada más promulgarse la ley, proclama implícitamente el soberanismo al colocar «los derechos del pueblo aragonés» por encima de la Constitución, al asegurar que aquellos son anteriores a ésta. El artículo 4 proclama el «carácter originario e imprescriptibilidad» de «los derechos históricos del pueblo aragonés».

La misma ley habla del «pueblo aragonés» como sujeto político y depositario de «voluntad colectiva» diferenciada, y revindica «nuestro hecho nacional». Así, el artículo primero de esta Ley declara que «Aragón es una nacionalidad histórica de naturaleza foral, cuya identidad jurídica, así como la voluntad colectiva de su pueblo de querer ser, se han mantenido de manera ininterrumpida desde su nacimiento».

A primeros de julio, tras detallar ABC el contenido de esa ley, se desencadenó una polémica a nivel nacional que llevó al socialista Javier Lambán a distanciarse de este texto aprobado con los votos de su partido -desde entonces viene insistiendo que fue promovido por la Chunta, no por el PSOE y no su Gobierno regional-. Al mismo tiempo, en medio de ese revuelo, Ciudadanos anunció que iba a preparar un recurso de inconstitucionalidad contra esa ley autonómica e invitó al PP a presentarlo de forma conjunta -Cs no tiene parlamentarios suficientes para presentar en solitario dicho recurso-.

Tras ese anuncio de Cs, desde el PP regional optaron inicialmente por ser menos rotundos y se limitaron a decir que iban a sopesar distintas acciones, sin dar por seguro inicialmente el recurso de inconstitucional. El Partido Aragonés (PAR), socio parlamentario y electoral del PP, defiende la polémica ley y sumó sus votos a los de la Chunta y el PSOE para sacarla adelante el pasado verano. Sin embargo, finalmente, el PP ha optado por anunciar la presentación un recurso de inconstitucionalidad que, según dicen, formalizarán en los próximos días en solitario.

Mientras tanto, Ciudadanos ha confirmado que están maniobrando por su lado para que se sustancie otro recurso de inconstitucionalidad a través de fórmulas indirectas, ya que no tienen parlamentarios suficientes para firmar por sí mismos el recurso ante el alto tribunal.

«Fuimos los primeros que anunciamos públicamente el recurso de inconstitucionalidad y estamos trabajando para que se sustancie con las vías que nos permite la legislación», ha declarado la portavoz de Cs en las Cortes de Aragón, Susana Gaspar. «Como dijimos desde el primer momento, es una ley que vulnera la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Aragón».