Política Lambán denuncia las «intoxicaciones» del independentismo catalán contra Aragón A vueltas con el arte de Sijena, acusa a lo secesionistas de «construir una ficción» para «suscitar un sentimiento coelctivo de enfrentamiento visceral contra el Estado»

Zaragoza Actualizado: 10/12/2018 11:46h

El presidente aragonés y líder regional del PSOE, Javier Lambán, ha exigido al independentismo catalán que no use a Aragón para atacar al Estado, y que no «intoxique» con falsedades. Así lo indica en un artículo que firma este lunes en el periódico catalán «La Vanguardia», en el que Lambán se refiere al caso del arte del Monasterio oscense de Sijena, que Aragón logró recuperar hace ahora un año tras un largo litigio. El independentismo hizo de este asunto un caso de confrontación que, según subraya Lambán, no se encuentra sustento alguno ni en la realidad ni en la verdad jurídica.

Por ello, en este artículo, el presidente aragonés pide que «no se utilice Sijena para contribuir y atacar la legalidad y el Estado de Derecho». Y lamenta que el independentismo catalán «se afana en construir una ficción cuyo único fin es suscitar un sentimiento colectivo de enfrentamiento visceral contra el Estado».

Este martes se cumple un año del retorno al Monasterio de Sijena de las piezas que estaban depositadas en el Museo de Lérida. A juicio de Lambán, esta efeméride demuestra que la Generalitat puede ser obligada a cumplir con la ley, «le pese a quien le pese».

Lambán subraya que la devolución forzosa a Aragón de esa colección artística que estaba retenida en Cataluña no tuvo «nada que ver» con la suspensión de competencias aparajeda a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ya que el entonces responsable de las competencias de Cultura de la Generalitat, el ministro Íñigo Méndez de Vigo, «en lugar de facilitar el cumplimiento de la sentencia, se inhibió descaradamente, razón por la que el juez hubo de disponer de la fuerza pública».

Ese episodio lo considera Lambán en su escrito un «hito memorable» del ordenamiento democrático y una «vívida demostración de la independencia y pulcritud con la que son capaces de actuar los poderes del Estado».

Pero además, agrega, permitió «fijar una verdad sobre los hechos», que «pone en evidencia muchos de los argumentos desplegados por el independentismo».

Lambán, quien este martes reúne a su gabinete en el Monasterio de Sijena para celebrar un Consejo de Gobierno, aspira a que, establecidos los hechos por los tribunales, «no se intoxique a la opinión pública de Catalunya con falsedades» y que no se engañe diciendo que Aragón no puede garantizar la correcta conservación de los bienes.

Lambán concluye el artículo con una reflexión: «Si en este asunto la mentira ha campado por sus fueros, qué no estará ocurriendo con otras cuestiones más apremiantes y graves para una proporción mayor de catalanes».