Sucesos Aparece el cadáver de un joven flotando en el Ebro en Zaragoza, junto al Pilar La Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación, no descarta que el fallecido cayera al río de forma accidental

D. A.

El cadáver de un joven de unos 30 años de edad apareció este lunes flotando sobre las aguas del Ebro, en pleno casco urbano de Zaragoza y muy cerca de la Basílica del Pilar. El cuerpo fue avistado por un ciudadano que avisó a los sericios de emergencias a primera hora de la mañana.

Especialistas de la unidad de buceo de los bomberos de Zaragoza se han encargado de sacar del agua el cadáver de este joven, que se encontraba bajo el emblemático Puente de Piedra de la capital aragonesa.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Mecicina Legal de Aragón para que se le practique la autopsia y tratar de esclarecer las circunstancias de la muerte.

El joven no pudo ser identificado porque no portaba documentación. A falta de lo que determine la investigación, la Policía Nacional –que se ha hecho cargo de las pesquisas- no descarta que el joven cayera accidentalmente al Ebro y pereciera ahogado.

El suceso se ha producido cuando Zaragoza se encuentra en plenas Fiestas del Pilar, que arrancaron el pasado fin de semana y se prolongarán hasta el próximo domingo.