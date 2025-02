El Rey y la Princesa harán oír sus voces pese al ruido separatista

Ni las amenazas ni las caceroladas ni las movilizaciones violentas ni el boicot de las autoridades separatistas harán desistir al Rey, que este lunes entregará en Barcelona junto a su hija, la Princesa de Gerona, los premios de la fundación que llevan el nombre de la Heredera de la Corona.

A pesar de los obstáculos que están intentando poner los separatistas, los Reyes y sus dos hijas se instalarán por primera vez juntos en Barcelona, y los cuatro miembros de la Familia Real harán visible la presencia de la Corona en Cataluña en unos momentos especialmente delicados. Durante su estancia en Barcelona estarán acompañados por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

Para la Princesa de Gerona , que acaba de cumplir catorce años, será su primera visita oficial a Cataluña y, aunque ya su padre tuvo que afrontar la intolerancia de los separatistas cuando viajó por primera vez a esta Comunidad autónoma en 1990, desde entonces la situación se ha agravado de forma preocupante. A Leonor llevan meses preparándola para esta visita, en la que verá por primera vez que, además de apoyos, su figura -como símbolo de la unidad y permanencia de España- suscita rechazo en los sectores separatistas. Fue hace casi un año cuando los Reyes decidieron que sus dos hijas acudieran al X aniversario de la Fundación Princesa de Girona y, a pesar de las dificultades que han ido surgiendo, nunca se ha planteado la suspensión de esta visita.

Para la Heredera de la Corona, una niña-adolescente alegre, serena, reflexiva, con vocación de Reina y que ya ha empezado a asumir con responsabilidad su destino, su primera experiencia catalana será una lección muy valiosa que le ayudará a forjarse como Princesa en unos tiempos convulsos. Allí, Leonor pronunciará el tercer discurso de su vida y el primero en Cataluña, que tendrá una parte en catalán.

Dispositivo de seguridad

Para garantizar la seguridad durante estos días, desde el Ministerio del Interior se ha preparado un dispositivo especial en el que participan los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Urbana. Todos ellos deben garantizar, además del traslado y la seguridad de la Familia Real , el acceso de los premiados y de los cientos de invitados a los actos de la Fundación Princesa de Girona, que se celebrarán mañana (a partir de las 18.30 horas) y pasado mañana (de 9 a 14.30 horas) en el Palacio de Congresos de la avenida Diagonal.

La Casa del Rey no ha anunciado ni cuándo llegarán a Barcelona los miembros de la Familia Real ni cómo lo harán ni si lo harán juntos o separados, ni tampoco dónde pernoctarán la noche del lunes al martes. No obstante, varios separatistas ya estaban convocando ayer protestas, movilizaciones y caceroladas a través de sus cuentas de Twitter en torno a las tres zonas clave de la visita: el aeropuerto de Barcelona, el Palacio de Congresos y el próximo Hotel Juan Carlos I.

Las circunstancias en las que se desarrollen los actos dependerán, por tanto, de las órdenes que reciban los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Lo cierto es que los separatistas se han propuesto reventar a toda costa la presencia del Rey en Cataluña, al que identifican como una referencia de la unidad de España y el primer contrapeso al independentismo.

Incluso, JxCat y ERC llegaron a presentar un recurso ante la Junta Electoral para que aplazara los actos de la Fundación Princesa de Girona hasta después de las elecciones del 10 de noviembre con la excusa de que son «electoralistas» . Sin embargo, la Junta Electoral Provincial de Barcelona rechazó ayer el recurso con el argumento evidente de que Rey no tiene «adscripción política», su visita es «institucional» y el acto consiste en una entrega de premios sin «contenido electoral alguno». JxCat y ERC también pedían que, en el caso de que no se aplazara el acto, se garantizara que los discursos del Rey y de la Princesa de Girona no tuvieran contenido que pudiera ser interpretado como electoralista. Petición que también fue rechazada. Agotada esta vía, los separatistas intentarán reventar con altercados y violencia la primera visita de la Princesa de Gerona a Cataluña.