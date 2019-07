El PNV y Compromís advierten que el PSOE tampoco ha empezado a negociar con ellos Los socialistas han retomado el contacto con ambos partidos pero sin propuestas concretas

La ausencia de frutos en la negociación entre el Gobierno y Podemos se está replicando con los demás socios de Pedro Sánchez. El PSOE y el Gobierno retomaron la semana pasada el contacto con el PNV y Compromís, también necesarios para que la investidura salga adelante, pero ambos partidos niegan que se pueda hablar de negociaciones.

«Ninguna», rechazan tajantes fuentes del grupo vasco, «no hay nada concreto, ni intercambio de documentos», abundan. «Después de muchos días de no saber nada del PSOE, retomaron el contacto, pero nada más. Entendemos que si no está construyendo nada con el resto de formaciones», explican en alusión a Podemos, «tampoco avance con nosotros, porque no tendría sentido».

Desde Compromís, la sensación es similar. Fuentes del partido valenciano explican que desde que entregaron a los socialistas su propuesta para votar a favor en la investidura de Pedro Sánchez, tan solo se ha producido una llamada para informarles de que se les citará para mantener una reunión en Madrid.

Una convocatoria que, a día de hoy, sigue sin tener fecha. Compromís espera que el encuentro se produzca la semana que viene, tan solo una semana antes del debate de investidura. A pesar de ello, tanto el PNV como el partido valenciano mantienen su interés por empezar a negociar con Sánchez con el objetivo de sacar rédito de sus escaños pero también de evitar unas nuevas elecciones.

No obstante, subrayan que su voto a favor no se puede dar por descontado y que es necesario que el PSOE negocie para buscar un acuerdo si quiere su voto a favor. Si Podemos, PNV y Compromís decidieran abstenerse, Sánchez no sacaría adelante su investidura. En este momento, el único apoyo que tiene asegurado es el del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y solo cuenta con un escaño.