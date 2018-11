ENCUESTA Valora el éxito de Sánchez en el acuerdo de Gibraltar Con las declaraciones del Presidente, se da el tema por zanjado



@ABC.es Actualizado: 26/11/2018 12:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Pedro Sánchez se pronunció ayer en rueda de prensa sobre el acuerdo de Gibraltar asegurando que tiene una posición de fortaleza, opinión que no parece compartir su colega británica, Theresa May, que asegura que el estado de soberanía del Peñón no va a cambiar. Nos gustaría saber tu opinión al respecto.