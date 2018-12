«En la última semana notamos la subida de Vox y que el PSOE se desfondaba» Narciso Michavila, presidente de GAD3 atiende a ABC después de las elecciones andaluzas

Enrique Delgado Sanz

@Delsanz Seguir Madrid Actualizado: 04/12/2018 03:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Al margen de la derecha, que se encuentra ante la oportunidad más clara en 40 años para gobernar en Andalucía, los resultados de estas elecciones autonómicas dejaron otros dos vencedores: GAD3 y su presidente, Narciso Michavila, quienes fueron los únicos en pronosticar, dos horas antes de conocerse los resultados y en esta Casa, el pinchazo del PSOE y la irrupción de Vox.

-Fueron ustedes los únicos en atreverse a pronosticar resultados.

-Lo hicimos porque en GAD3 estamos comprometidos a publicar siempre a cierre de urnas el resultado de nuestras encuestas, porque es la forma de mostrar nuestra metodología y ver si el resto de encuestas son ciencia ficción o no.

-Y además, acertaron.

-La prueba de que la gente no miente es lo que pasó ayer: el votante no miente, cambia su voto. En esta última semana, cuando ya no podíamos publicar encuestas, notamos una subida sostenida de Vox y un desfondamiento del PSOE. Esto nos hace ver que las campañas cada vez deciden más votos y que no tiene sentido prohibir publicar encuestas la última semana.

-Antes de conocer los resultados les criticaron mucho. ¿Qué les dice ahora a los que dudaron de ustedes?

-Las críticas no han venido por ideología, han venido por ignorancia. Los que más han criticado demuestran una potente ignorancia.

-¿Son más fiables encuestas como la de ayer o mejor a pie de urna?

-Las dos últimas encuestas a pie de urna hechas por Canal Sur en Andalucía clavaron los resultados. Si hubiera habido encuestas a pie de urna, lo hubieran clavado. Pero, claro, son mucho más caras.