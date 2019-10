Última hora Barcelona en directo | Manifestación y disturbios en Cataluña

Actualizar

23.33Las escaramuzas en Barcelona se están produciendo en un gran radio del centro de la ciudad. Ahora mismo, hay altercados, barricadas y fuegos en puntos que están separados en más de un kilómetro y medio de distancia, entre la calle Trafalgar y la plaza Universidad.

Estoy siguiendo lo que pasa ahora en Cataluña... Estoy indignado y harto de ver cómo los separatistas queman y destrozan mi ciudad y mi tierra, agreden a policías y atemorizan a millones de familias mientras Sánchez no hace nada. ¡Ya basta! #155YA ❤️❤️ pic.twitter.com/TuzHZ5xvKa — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 18 de octubre de 2019

23.01Los Mossos d'Esquadra disparan proyectiles de foam alrededor del monumento a Rafael Casanova, lugar en el que el nacionalismo catalán celebra los 11 de septiembre. Los violentos preparan, en la ronda de San Pedro (cerca del cruce con Gerona), una barricada.

22.53Mientras en el centro de Barcelona siguen actuando los violentos con barricadas de fuego y los policías tratan de acotar los daños, en Tarragona, Lérida y Gerona siguen las escaramuzas puntuales y los altercados, en menor medida que los que se producen en la capital catalana. Informa Daniel Tercero.

22.50Los Mossos d'Esquadra han detenido hoy en Cataluña a 17 personas, cuatro de ellas en Barcelona, según informa Efe.

22.49Con este martillo los radicales han rebentado el suelo de la plaza para tener munición que lanzar contra los policias. Hay trozos enteros de acera levantados. Informa Miquel Vera.

22.45Un total de 62 personas han resultado heridas este viernes en los enfrentamientos con la policía protagonizados por grupos violentos, la mayoría de ellos, 41 en Barcelona, según los datos facilitados por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) a las diez de esta noche.

22.42La Policía se prepara en varios puntos de plaza Cataluña para cargar. Aquí todo es fuego y tensión. Informa Pablo Muñoz. Los Mossos cargan en plaza Cataluña también.

22.41Los disturbios, que hasta ahora estaban más o menos concentrados en el entorno de la plaza Urquinaona, se extienden ahora hacia otras zonas de la ciudad, especialmente por Paseo de Gràcia, epicentro de los disturbios ayer. Informa Jesús Hierro.

22.41Ahora mismo, el centro alrededor de plaza Cataluña vuelve a teñirse de fuego. También hay barricadas con fuego en la ronda de San Pedro. Informa Daniel Tercero.

22.40Hasta cuatro barricadas escalonados hadas ardiendo en calle Universidad cerca del cruce con Pelayo. Un auténtico infierno y los radicales que se vienen arriba. La policía no puede llegar y los bomberos sofocan como pueden dos fuegos en la calle Pelayo. Informa Enrique Delgado.

#EFE El camión de agua de los Mossos sube por Via Laietana. Todavía no se ha utilizado en 25 años. pic.twitter.com/wzFL9Dunck — Santi Sánchez (@_santiagojose) October 18, 2019

22.25Los enfrentamientos entre manifestantes radicales y agentes de policía continúan en la plaza Urquinaona de Barcelona, donde los violentos han levantado una gran barricada con fuego, cinco horas después de que se iniciaran los choques frente a la Jefatura de Policía, en la Vía Laietana.

22.23Grupos de manifestantes, sanitarios de 'Sanitaris per la República', algún bombero y un hotel colaboran la noche de este viernes en la plaza Urquinaona de Barcelona para atender a heridos en los altercados en la zona. Un grupo de manifestantes ha creado un cordón de seguridad ante la puerta del hotel H10 Urquinaona --en el número 2 de la plaza--, y en el interior del portal dejan entrar a heridos de cierta gravedad, como posibles heridos en el ojo por pelotas de goma o con golpes en la cabeza.

22.17Llega a Urquinaona un gran regimiento del CNP cargado de munición para dispersar a los manifestantes. Informa Miquel Vera.

22.15El camión con cañones agua, que la Generalitat había comprado en 1994, no se había utilizado nunca. Ante el cariz de los acontecimientos, los más graves en los 25 años de historia de los Mossos según el consejero de Interior, la policía catalana se ve obligada a ponerlo en marcha. Informa Jesús Hierro.

Procedim a utilitzar un camió hidrant a Via Laietana direcció muntanya per poder obrir pas als vehicles policials entre les barricades que aquesta hora ocupen part de la calçada pic.twitter.com/8pIOpT9dJ0 — Mossos (@mossos) October 18, 2019

22.07Dispersión de los radicales en plaza Urquinaona, epicentro de los disturbios de este viernes. Han perdido el contril de la barricada que llevaban horas defendiendo y han retrocedido. No obstante, siguen lanzando objetos y petardos mientras más agentes del CNP agurdan oara cargar. Informa Miquel Vera.

22.06Cargas en plaza Cataluña, donde se levantan barricadas. Informa Pablo Muñoz.

Ens adrecem a comanaments de @Mossos i de la @Policia d’ofici instant a obrir expedients davant d’actuacions impropies de policies democràtiques. Al mateix temps reitera que els drets s’han d’exercir pacíficament, rebutjant tota violència pic.twitter.com/YOnDlAPUGO — Síndic de Greuges (@sindicdegreuges) October 18, 2019

22.01Llega una docena de furgones del CNP al frente de los CDR. Algunos agentes bajan de los coches. Las cargas para desalojar Plaza Urquinaona pueden llegar en breve. Informa Miquel Vera.

21.57«Vamos a quemar algún banco, ¡venga!», gritan dos adolescentes encapuchados en los aledaños de la Plaza Urquinaona, donde continúan los graves disturbios. Informa Jesús Hierro.

21.48El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha expresado durante una entrevista en Cadena Ser esta noche que las imágenes de Cataluña son "terribles", así como que no ayudarán a solucionar la crisis soberanista. Iglesias se ha mostrado preocupado además porque existan "sectores y gente joven que apueste por un camino que es un desastre para el independentismo". Por otro lado, ha criticado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, después de que éste haya comparado las fotografías de los vehículos quemados en Barcelona con guerras: "Comparar Barcelona con Alepo o Bagdad es una irresponsabilidad, creo que toca mesura", ha dicho..

21.39Miquel Buch, en declaraciones a TV3: "Si fuera por mí, esta sería la última noche de violencia organizada... cuanto antes acabe, mejor".

21.37La Policía dispersa en Valladolid a un grupo de personas que se manifestaban en defensa de la unidad de España y que se dirígan a la concentración convocada en otro punto de la ciudad en favor de de los presos y del "derecho a decidir" de los catalanes, informa I. J.

21.37Miquel Buch, en declaraciones a TV3: "Se está haciendo frente a la violencia de manera conjunta con la Policía Nacional. Pero cada uno tiene su protocolo y experiencia en la forma de actuar. Se trabaja de una forma coordinada bajo el liderazgo de los Mossos d'Esquadra"

21.36Miquel Buch, en declaraciones a TV3: "Evidentemente, los violentos no son independentistas. En ningún caso toleramos las imágenes que estamos viendo. Tengo confianza en los Mossos d'Esquadra".

21.36Miquel Buch, en declaraciones a TV3: "No estamos hablando de independentistas (en respuesta al ministro Grande-Marlaska), que es cívico".

21.36Miquel Buch, en declaraciones a TV3: "No tenemos precedentes de estos actos de violencia en Cataluña. No habíamos visto esto en los 25 años de historia de los Mossos d'Equadra".

21.30Miquel Buch, en declaraciones a TV3: "Estamos ante grupos de una violencia organizada que están actuando ahora mismo en Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona. Son muy violentos. La ciudadanía debe alejarse de estos grupos".

21.27En Gerona, otra vez la misma historia de estos últimos días. Cuando ha caído la noche, los Mossos han tenido que cargar contra los radicales que les han increpado. Informa Enrique Delgado.

21.24URGENTE: Otro policía herido. Informa Miquel Vera.

21.23En un comunicado la CUP, instigadora de las protestas, felicita a los CDR, pide la dimisión de la cúpula policial y prometen estar “a la altura” de la respuesta popular. Informa Miguel Vera.

21.03El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha convocado para las 21 horas una nueva reunión del gabinete de seguimiento, después de que se hayan reactivado los altercados en Barcelona, especialmente en la Via Laietana, en las proximidades de la Jefatura Superior de Policía.

21.01El ministro de Interior en funciones desmiente que la Guardia Civil esté actuando en el centro de Barcelona.

20.58Marlaska indica que 207 agentes han sufrido heridas de diversa consideración, más de 800 contenedores han sido quemados y unos 100 vehículos policiales han sufrido daños.

20.54Marlaska lanza una advertencia: «Vamos a aplicar al independentismo violento el Código Penal con toda contundencia». La cifra de detenidos a lo largo de toda la semana asciende a 128.

20.52El ministro de Interior en funciones distingue entre la manifestación pacífica, y la violenta. Señala que son 400 personas de forma organizada.

20.50Sobre las carreteras, el ministro de Interior en funciones hay varias carreteras cortadas.

20.49Marlaska destaca que el seguimiento de la huelga ha sido menor del esperado por las fuerzas de seguridad.

20.47Miquel Iceta, primer secretario del PSC, ante los hechos violentos de grupos independentistas, esta noche: "La sensación de desgobierno es evidente. ¿Dónde esta el presidente Torra? ¿Ha renunciado a sus responsabilidades? ¡Todo esto es inaceptable y ha de dimitir!", en Twitter.

20.42Media docena de furgones de los Mossos se acercan al frente de radicales y dan varias vueltas para tratar de contener el perímetro marcado entre los manifestantes y el CNP. La Policía se prepara para un nuevo lanzamiento de gases lacrimógenos. Informa Miquel Vera.

20.40Además de petardos y piedras de gran tamaño los manifestantes lanzan también elementos de fuego tipo cóctel Molotov. Informa Miquel Vera.

20.29Lluvia de piedras en plaza Urquinaona. Los manifestantes, desatados, celebran cada lanzamiento como una victoria. Informa Miquel Vera.

Imagen de los refuezos policiales en Via Laietana - JAIME GARCIA

Agreden a dos de nuestros equipos que se encuentran informando en Cataluña y se han retirado después de que les hayan lanzado huevos y agredido con el palo de una bandera.



Minuto a minuto: https://t.co/MzLwS6hA5y



@gr_angelapic.twitter.com/MNfFHblm5L — 24h (@24h_tve) October 18, 2019

20.26Diez furgonetas de los Mossos d'Esquadra y otra decena de la Policía Nacional llegan a la Jefatura Superior de Policía, en Via Laietana, para reforzar los efectivos que están enfrentándose a los violentos independentistas en plaza Urquinaona. Informa Daniel Tercero.

⚠️ PER LA VOSTRA SEGURETAT eviteu la zona propera a Plaça Urquinaona. Incidents greus. pic.twitter.com/BVzU53hqqK — Protecció civil (@emergenciescat) October 18, 2019

Enhorabona a les #MarxesPerLaLlibertat que han omplert el país! Moltes gràcies a tots els que heu demostrat la força cívica i pacífica del moviment independentista! Guanyarem i endavant, sempre endavant! pic.twitter.com/UlIdXvzBKS — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) October 18, 2019

20.14Grupos de jovenes encapuchados usan una zona en obras para abastecerse de munición para su enfrentamiento con la Policía. Informa Miquel Vera.

20.13La Policía Nacional ha detenido a lo largo de este viernes al menos a diez personas por los disturbios a las puertas de la Jefatura de Via Laietana de Barcelona, donde grupos de radicales han arrojado objetos a los agentes que custodiaban el edificio, como piedras y petardos y han encendidos contenedores.

20.11Las aerolíneas han cancelado 58 vuelos en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat con motivo de la huelga general convocada para este viernes en Cataluña por los sindicatos Intersindical-CSC e Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC).

La llibertat en marxa. Colossal demostració de força cívica dels catalans. Aquest és el camí que neguiteja l'Estat i els seus aliats, i per tant el que no hem d'abandonar. Gràcies immenses per les #MarxesPerLaLlibertat i la #VagaGeneral18O. — Carles Puigdemont (@KRLS) October 18, 2019

20.08Sobre el policía herido: Ha recibido un fuerte golpe porque le han tirado un objeto y ha perdido momentáneamente la consciencia. Informa, en Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de la Generalitat.

20.03Agentes de la Policía Nacional se han desplegado en la Plaza los Pinazo de Valencia para separar a una manifestación de "solidaridad contra la represión" en Catalunya y contra la sentencia del juicio del 1-O y una contraprotesta de ultras de extrema derecha. Ambos grupos se encuentran concentrados frente a frente en esta céntrica plaza de la capital del Turia intercambiando lemas, consignas y algunos insultos, y con un cordón policial separándolos.

19.57Cae la noche en Barcelona y la situación está fuera de control. Hace horas queblos radicales se enfrentan a los agentes del orden. Hay jovenes paseando por avenidas principales completamente desatados. Uno de ellos va rompiendo una por una todas las luces de una obra. Informa Miquel Vera.

19.55Entre los heridos, un agente de la Policía Nacional.El agente de la Policía Nacional ha resultado herido cuando participaba en el dispositivo contra los violentos en el cruce de Vía Laietana con Urquinaona. Informa Jesús Hierro.

19.53La plaza de España de Zaragoza vive momentos tensos por la coincidencia de una concentración comunicada a la Delegación de Gobierno para rechazar la sentencia del procés y pedir la libertad de los presos políticos y de un grupo mucho más numeroso, convocado por las redes sociales y partidario de la unidad de España que se ha situado enfrente.

19.51Un total de 26 personas han resultado heridas durante las protestas de este viernes contra la sentencia del «procés», que coinciden con la huelga general convocada en Cataluña por dos sindicatos independentistas minoritarios. Según ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), la mayoría de asistencias se han producido en la ciudad de Barcelona, con un total de 19 hasta las 19:15 horas, donde un día más se están produciendo enfrentamientos en el centro de la ciudad entre policías y manifestantes violentos.

19.46Recepción de un hotel próximo a la plaza de Urquinaona. Hay mucho miedo entre los clientes y los empleados intentan calmarlos como pueden. Informa Pablo Muñoz.

PABLO MUÑOZ

19.44Renfe ha registrado un 40% menos de pasajeros en la mañana de este viernes debido a la huelga general convocada en Cataluña por los sindicatos Intersindical-CSC y IAC para protestar contra las sentencia del juicio del 1-O. Hasta las 19.00 horas de este viernes, el operador ferroviario ha cifrado una pérdida del 25% de los pasajeros durante la tarde en comparación con un día laborable, han explicado fuentes de la compañía a Europa Press.

19.41El panorama es desolador desde un ático de la Via Laietana. La calle, completamente vaciada, al fondo se puede observar la zona cero de la revuelta. Una línea de furgones del CNP, varias paredes de fuego y la línea policial que resiste las embestidas de los CDR. Desde los balcones, personas con láser tratan de desorientar a los agentes. Solo un helicóptero y el sonido de las salves interrumpe el silencio que reina en el centro de las protestas. Informa Miquel Vera.

19.35La Policía Nacional refuerza la línea de seguridad en la parte baja de vía Layetana, cerca a la Jefatura Superior de Policía. En ese lugar hay manifestantes, pero de momento el número es muy reducido. Informa Daniel Tercero.

19.32La Policía Nacional trata de avanzar ahora la línea hacia los radicales. Han conseguido limpiar totalmente Vía Laietana y ahora toda la batalla ver centra en Urquinaona. Informa Jesús Hierro.

19:27h Actes de vandalisme molt greus amb importants desordres públics a Via Laietana i carrers propers. S’han provocat diversos incendis que continuen actius.

‼️Per seguretat demanem que no us apropeu a la zona. pic.twitter.com/sQzdSaA5sM — Mossos (@mossos) October 18, 2019

19.30Quince carreteras de la red principal de Cataluña siguen cortadas a media tarde como consecuencia de las marchas y la huelga general convocadas para hoy, entre ellas el enlace con Francia por la AP-7 desde La Jonquera (Gerona). El Servei Català de Trànsit ha informado de que la AP-7 está cortada también a la altura de Sant Julià de Ramis (Gerona), así como la Nacional 145, en la zona de la Seu d'Urgell (Lérida), acceso al paso fronterizo con Andorra.

19.27La situación en la plaza Urquinaona está descontrolada. La Policía Nacional se refuerza y usa pelotas de goma y gas pimienta contra los radicales. Los manifestantes gritan «independencia», al tiempo que lanzan piedras a la línea policial. Informa Jesús Hierro.

19.27Las cargas no solo no disuaden a los jóvenes, sino que muchos jóvenes que han ido a la manifestación se unen a la "fiesta". La sensación en la Plaza de Urquinaona es que puede haber una desgracia grave. Informa Pablo Muñoz.

19.22El gas pimienta hace irrespirable el ambiente en la plaza Urquinaona, donde se suceden las cargas. Los rebeldes, muchos encapuchados, ocupan también las calles aledañas. Hay mucha gente joven, pero también adolescentes. La batalla va a durar muchas horas. Informa Pablo Muñoz.

19.22Los CDR hacen suyos a los violentos de Vía Layetana que se enfrentan a la Policía Nacional. En un mensaje en las redes sociales de internet aseguran que "la Policía Nacional está masacrando a nuestros jóvenes" en Via Laietana.

19.16Instalan una tienda de campaña en el cruce de paseo de Gracia con Gran Vía, en Barcelona. Los CDR habían convocado para las 18.00 horas una "acampada popular indefinida". Informa Daniel Tercero.

19.16Los disturbios llegan a Poetal del Angel. Aquí cientos de manifestantes señalan a un supuesto infiltrado. La situación es muy tensa y todos los comercios han bajado la persiana. Informa Miquel Vera.

19.14La Policía Nacional usa gas pimienta para tratar de contener a los radicales en la plaza Urquinaona. Informa Jesús Hierro.

19.14El Juzgado de instrucción 2 de Gerona ha recibido hoy a 4 personas detenidas en relación a los incidentes de estos días en la ciudad. La magistrada ha acordado la libertad provisional para los cuatro detenidos. Para dos de ellos se han acordado, como medidas cautelares, las presentaciones semanales en el juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir del territorio, y la prohibición de acudir a reuniones, manifestaciones, actos de protesta, actos multitudinarios o congregaciones de grupo mientras dure la tramitación de la causa, así como mantenerse alejado de estos actos y de las personas que los integran a 1,5 km. La causa está abierta por desórdenes públicos y atentado agentes de la autoridad, informa el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

19.13ÚLTIMA HORA: Los cuatro detenidos esta tarde en Via Laietana son menores. Informa Cruz Morcillo.

19.10La línea de los violentos independentistas se centra, ahora, en la plaza Urquinaona con vía Layetana. Intentan hacer una gran barricada para protegerse y poder seguir lanzando piedras y todo tipo de objetos a la línea de la Policía Nacional, metros más abajo de vía Laietana. Informa Daniel Tercero.

19.09Los juzgados de guardia de Barcelona han recibido hoy a 12 detenidos en relación con diferentes incidentes ocurridos en la ciudad. Una vez celebradas las correspondientes comparecencias, se acuerda prisión provisional, comunicada y sin fianza para dos de los detenidos y libertad provisional con medidas cautelares como personación periódica, retirada de pasaporte, prohibición de salir del país y prohibición de participar en cualquier manifestación y/o concentración durante la tramitación de la causa dentro del territorio catalán. Causas abiertas por los delictos, en conjunto, de: desórdenes, daños, atentado y manifestación ilícita, informa el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

19.01Cuatro personas han sido detenidas por arrojar objetos contra la Ertzaintza en una sentada para protestar por la condena de los líderes independentistas catalanes del 'procés', que ha cortado los accesos a Bilbao por San Mamés. Además, varios manifestantes más han sido identificados, según han informado a Europa Press fuentes de la Ertzaintza.

19.00La lluvia de críticas a los Mossos d'Esquadra por su gestión de los disturbios de los últimos días, incluso desde el Govern y el presidente del Parlament, ha causado malestar en la cúpula del cuerpo, que cree que en Cataluña sólo cuentan con el apoyo del conseller de Interior, Miquel Buch. Según fuentes policiales, la cúpula de los Mossos es partidaria de que Buch, cuya destitución han pedido varios sectores del independentismo, se mantenga al frente de la consellería, no solo porque sienten que es su único apoyo en el Govern, sino porque creen además que su cese podría dar pie a la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional por parte del Gobierno. Informa Efe.

La ciutadania ha dit que per més presó i repressió que imposin no es pot condemnar la democràcia. Avui, exactament com el #3octubre i tants cops com calgui, hem sortit massivament i pacíficament a defensar els nostres drets i llibertats. pic.twitter.com/4lxLP13HLm — Roger Torrent (@rogertorrent) October 18, 2019

18.52El presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, condenado a 9 años de cárcel por sedición, ha pedido a los catalanes que se mantengan "unidos y no violentos" a pesar de "los intentos de escarmiento" y la "represión" por parte del Estado. Este mensaje, en formato de carta, ha sido leído por el vicepresidente de la entidad, Marcel Mauri, durante la manifestación en Barcelona contra la sentencia del procés, en la que ha defendido la unión de los independentistas frente a quienes "querrían" verlos "frustrados y divididos".

18.48Los antidisturbios de la Policía Nacional han podido dispersar los radicales de la Vía Laietana gracias al lanzamiento de pelotas de goma, que no cesa. Los disturbios se expanden a las calles aledañas. Informa Jesús Hierro.

18.44La violencia aumenta. Además de piedras, los radicales lanzan bolas de acero con tirachinas a la línea policial. Los antidisturbios responden con una mezcla de salvas (disparos sin munición) y pelotas de goma. Informa Jesús Hierro.

18.44Un fotógrafo que cubría la manifestación ha resultado herido, con una brecha abierta en la cabeza, por uno de los objetos lanzados contra la línea policial en Vía Laietana.

18.40La Ertzaintza ha identificado a varios de los participantes en una sentada para protestar por la condena de los líderes independentistas catalanes del 'procés', que ha cortado los accesos a Bilbao por San Mamés, según informa Ep.

18.36Un grupo de manifestantes que protestan por la sentencia del procés de Cataluña ha cortado el acceso rodado a Bilbao en los túneles de San Mamés, uno de los más utilizados para entrar y salir de la capital vizcaína en coche. Según ha informado a EFE el departamento vasco de Seguridad, la protesta se ha iniciado pasadas las 17:30 horas en la calle Juan Antonio Zunzunegi, próxima a Sabino Arana, donde varias decenas de personas se han sentado en la calzada interrumpiendo el tráfico en ambos sentidos de la circulación a la altura de la Escuela de Ingenieros y la sede de ETB.

18.30La violencia callejera que se esperaba para esta noche en Barcelona se ha adelantado. Los radicales no han esperado a que cayera la noche para empezar a actuar. Informa Jesús Hierro.

18.24Fernando Grande-Marlaska comparecerá a partir de las 20 horas.

18.20Via Laietana es ya una batalla campal. Los disturbios se extienden a las calles aledañas. Informa Jesús Hierro. Cinco furgones policiales han recorrido en varias ocasiones la avenida para dispersar a los manifestantes, aunque una vez los coches pasan por la zona, se vuelven a colocar en la zona y a hacer numerosos lanzamientos al cordón que protege el edificio, informa Efe.

18.20La Policía Nacional ha cargado este viernes sobre las 18.00 horas contra manifestantes que se han congregado desde las 13.00 ante la Jefatura Superior de Policía, en la Via Laietana de Barcelona, después de que los concentrados protagonizaran altercados. La

18.19Furgonetas de la Policía Nacional circulan a gran velocidad hacia arriba hacia abajo la Vía laietana (carruseles). Los radicales les lanzan piedras a los vehículos al grito de «fuera fuerzas de ocupación». Informa Jesús Hierro.

18.14Furgonetas de la Policía Nacional circulan a gran velocidad hacia arriba hacia abajo la Vía laietana (carruseles). Los radicales les lanzan piedras a los vehículos al grito de «fuera fuerzas de ocupación». Informa Jesús Hierro.

