Los tres retos de Madrid: la movilidad, el medio ambiente y la vivienda José Luis Martínez-Almeida cumple este lunes un mes como alcalde de Madrid

Hoy hace un mes que empecé mi andadura como alcalde de Madrid, todo un honor que asumí con gran ilusión, con responsabilidad y con la firme voluntad de dar respuesta a las necesidades y las demandas de los madrileños.

Me encuentro al frente de una magnífica ciudad, mi ciudad, que además he tenido oportunidad de conocer a fondo durante el tiempo que he estado en la oposición. Una ciudad activa y abierta que quiere volver a mirar al futuro con un proyecto de desarrollo ambicioso en todos los planos. Una ciudad amigable e inclusiva con una fantástica oferta cultural, deportiva y de ocio y con unos ratios de actividad económica y comercial que la colocan entre las primeras de Europa. En definitiva, una ciudad referente que requiere respuestas de futuro y una marca propia que la identifique en todo el mundo.

Hoy, Madrid se enfrenta a tres retos principales: la movilidad, el medio ambiente y la vivienda, que han sido desatendidos por un anterior equipo de gobierno que prefirió parapetarse en la propaganda populista, en los chiringuitos «de resistencia» y en proyectos sectarios.

Por eso voy a centrar todo mi esfuerzo en que en esta legislatura que arranca se pongan en marcha medidas razonables que permitan un avance sin retorno en estas materias prioritarias; y al mismo tiempo, afrontar con decisión la necesidad de llevar a Madrid a una auténtica transformación digital, como demanda una ciudad de su envergadura y características.

Durante los primeros días de gobierno hemos procurado atender las demandas ciudadanas recogidas durante el tiempo de campaña y comprometidas con nuestros votantes, proporcionando una respuesta ágil a problemas graves detectados en determinados puntos de la ciudad.

Algunas de estas demandas, como por ejemplo el desbloqueo de Madrid Nuevo Norte y las cocheras de Cuatro Caminos, o el plan de choque de limpieza urbana, venían de largo. Otras, responden a la necesidad de repensar con sentido común algunas medidas recientes que habían sido puestas en marcha a última hora, improvisadamente, sin un análisis previo suficientemente solvente, sin alternativas y sobre todo, sin escuchar las necesidades de todas las partes implicadas.

En esta nueva etapa orientaremos nuestro esfuerzo a mejorar los servicios públicos, agilizar la gestión municipal y hacer la vida más fácil y segura a los ciudadanos, ya que como Ayuntamiento considero que son nuestras obligaciones más directas.

Además invertiremos en nuestra ciudad, ejecutando lo presupuestado, algo que puede parecer muy obvio, pero de lo que fue incapaz el equipo de gobierno anterior. Estableceremos el marco necesario para crear empleo y riqueza, rebajando la presión fiscal a ciudadanos y empresarios, y simplificando la profusa normativa municipal.

Consideramos necesario reforzar y afianzar en Madrid un tejido empresarial que sea referente de la innovación en España. Y recurriremos al apoyo de la gestión privada para llegar más lejos y avanzar más rápido; por ejemplo, en materia de vivienda, donde se ha demostrado sobradamente que la iniciativa pública es insuficiente por sí misma para atender las necesidades existentes, tanto en compra como en alquiler.

Para desarrollar estos objetivos hemos alcanzado un acuerdo de Gobierno sensato con Ciudadanos y también un acuerdo programático con Vox, que comprende medidas de calado en todos los ámbitos de actuación municipal, porque desde el Partido Popular creemos que es necesario sumar y trabajar en equipo cuando las metas perseguidas son comunes.

Es, además, un ejercicio de responsabilidad por parte de los políticos, lograr pactos que respondan a la sensibilidad mayoritaria de los ciudadanos, siempre dentro del marco legal y constitucional.

Precisamente asumo las riendas de la capital de España en un momento crítico para nuestro país, de inestabilidad y bloqueo político calculado, de desafío que no cesa a la unidad de España, a los derechos de sus ciudadanos y a la Constitución que los ampara. Una mala situación agravada por los erráticos pasos de un presidente del Gobierno en funciones que lucha por lograr el poder a cualquier precio, olvidando y despreciando a quienes padecieron en su día la barbarie terrorista, o recibiendo el apoyo de quienes no creen en la unidad de nuestra nación.

Nuestro país merece un Gobierno responsable que sepa garantizar los derechos fundamentales de los españoles vivan en el territorio que vivan y que asegure el cumplimiento de la ley por encima de cualquier otra consideración o interés partidista.

Los ciudadanos necesitan certezas, integridad y esfuerzo sin descanso por parte de sus representantes. En este sentido confío en que Madrid sea un ejemplo de entendimiento y trabajo que se exporte a otros lugares de España y ámbitos de responsabilidad. Tenemos por delante mucho que hacer y les aseguro que pondremos todo de nuestra parte para no defraudar la confianza que los madrileños pusieron en nosotros el 26 de mayo.

*José Luis Martínez-Almeida es el alcalde de Madrid.