Los test a policías tendrán que ser autorizados por un médico

La realización de pruebas diagnósticas para detectar Covid-19 en agentes de la Policía Nacional «deberá ser prescrita por un facultativo» y se seguirá el protocolo establecido por Muface. Así consta en la actualización del Plan de actuación frente al coronavirus de la Dirección General de la Policía, un borrador que se ha enviado esta semana a los sindicatos para que aleguen lo que consideren y que completa al que se dictó tras el estado de alarma. Los test ya han comenzado y en principio se está priorizando a los policías que trabajan en la calle.

«Los médicos del Cuerpo los están prescribiendo a quien lo solicita, en general no se están poniendo problemas», según fuentes sindicales. Otra cuestión es si habrá suficientes disponibles para todo el personal. En el documento, al que ha tenido acceso ABC, se describe cómo debe ser la progresiva vuelta a la actividad policial y las medidas preventivas y logísticas.

Se han fijado dos categorías de actividades dependiendo de la probable exposición al virus, según el nivel de contacto que tengan los agentes con el público. Para aquellos funcionarios que están en oficinas de denuncias o en cualquier otra en las que atienden a usuarios además de distancia de seguridad o barreras físicas se debe priorizar la atención telefónica y telemática, con cita previa. Se pide limitar el aforo máximo; se insiste en que haya medios de limpieza adecuados, si el ciudadano tiene que establecer contacto físico con un equipo (huellas dactilares, renovación de certificados...) y se recomienda no acudir a las comisarías y oficinas con acompañantes.

El documento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía establece medidas concretas de protección ante algunas actuaciones policiales, las que entrañan mayor riesgo para los agentes: las identificaciones en la calle o en coche; los cacheos y las intervenciones con cadáveres.

Cacheos desinfectados

Para las identificaciones en la calle o en vehículos (se están haciendo miles a diario como reflejan las propuestas de sanción) debe evitarse el contacto directo; guardar la distancia de dos metros y si no es posible usar mascarilla. Los documentos que se pidan tienen que ser depositados en una zona donde los pueda recoger el policía, que los revisará con guantes y luego se desinfectará. Si utiliza equipos de transmisión, defensa o arma tiene que limpiarlos y dejarlos secar al aire.

En los cacheos es obligatorio usar mascarilla, además de guantes «de nitrilo o similar» por encima de los guantes anticorte de dotación. Se recomienda «en función de la disponibilidad de material» que esos guantes superpuestos sean de una talla superior a la mano del agente.

La falta de material de protección ha sido una queja constante de los policías desde que empezó el estado de alarma, pese a que el ministro Fernando Grande-Marlaska lo haya negado una y otra vez. Si durante una misma intervención se tiene que cachear a más de una persona de deberán lavar los guantes con la solución disponible «sin quitárselos».

No manipular los cuerpos

El tercer apartado se refiere a los agentes que actúan en intervenciones con cadáveres. «Las personas fallecidas serán consideradas en todo caso como contagiadas por el Covid-19», recoge el documento y añade que será así «solo a efectos de la adopción de las medidas aquí propuestas».

Los policías que intervengan se colocarán mascarillas protectoras y guantes, asegurarán el lugar y «no manipularán el cadáver en ningún momento», sino que lo comunicarán a la Sala 091 y esperarán a que lleguen los servicios sanitarios y los agentes de policía científica. Serán estos los que actuarán.

Respecto a los equipos de protección individual se dice que en determinadas «situaciones de riesgo extremo» se podrán usar como protección complementaria gafas, pantallas y monos de protección tipo III. No será imprescindible usar mascarilla en la jornada laboral salvo que no se pueda mantener la distancia o que el contac to con el público sea «especialmente intenso y continuado».