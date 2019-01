La socialista Trujillo se desliga del comunicado en el que 27 exministros piden la libertad de Zaplana La Fundación España Constitucional, integrada por antiguos miembros de gobiernos de la UCD, del PP y del PSOE, incluía su nombre entre los firmantes que solicitaban la salida de prisión de su homólogo por «humanidad»

La exministra de Vivienda María Antonia Trujillo quiere que quede claro que ella no firmó ni participó en el comunicado de la Fundación España Constitucional, en el que, además de ella, se reflejaba el nombre de otros 27 exministros, ya retirados todos ellos de la política, que pedían la puesta en libertad provisional del también exministro Eduardo Zaplana, dado su delicado estado de salud.

Trujillo, que dirigió la cartera de Vivienda durante el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha recogido la información publicada el pasado martes por ABC y por otros medios de comunicación en su perfil de Twitter y les ha exigido una rectificación. Este diario, como las radios, televisiones y demás medios que se hicieron eco de la noticia, se limitó a informar del contenido del comunicado de esta asociación y a reproducir sin ningún tipo de valoración el listado de firmantes facilitado por la Fundación España Constitucional.

Sin embargo, Trujillo quiso que no quedasen dudas al respecto y replicó un tuit idéntico hasta en cuatro ocasiones dirigiéndose a distintos medios de comunicación. «Exministros de UCD, PSOE y PP piden la libertad provisional de Zaplana ante su estado de salud. RUEGO RECTIFIQUEN ESTA INFORMACIÓN YA QUE NO HE FIRMADO NI PARTICIPADO EN ESTA DECISIÓN», escribió la exministra (el empleo de las mayúsculas es suyo).

Eduardo Zaplana continúa en prisión preventiva pese a su grave leucemia y su reciente hospitalización, a la espera de ser juzgado por su presunta implicación en el caso Erial por supuestos delitos de cohecho y prevaricación continuados, fraude en la contratación y fiscal, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo, malversación, pertenencia a asociación ilícita para delinquir y a grupo criminal.

En declaraciones a ABC, la exministra aseguró ayer que se puso en contacto con el responsable de la fundación para que la desvinculase del documento, y recordó que «desde hace años» no está ligada a la misma. Además, manifestó que cree en la indepencia judicial y que «son los jueces quienes tienen que decidir». La juez instructora del caso, hasta la fecha, ha rechazado todas las peticiones de libertad provisional de la defensa de Zaplana a pesar de su estado de salud.

De ejecutivos socialistas, sí firman el comunicado: César Antonio Molina, Cristina Alberdi, Cristina Garmendia, Javier Gómez-Navarro y Julián García Vargas.