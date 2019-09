Sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, en directo | Casado, a Sánchez: «Tenía planeado un viaje a Nueva York en lugar de pelear por su segunda investidura»

ABC Actualizado: 18/09/2019 09:32h

9.31Carmen Calvo: «Aprovecho para agradecerle su actitud y su apoyo. Hay algunas cuestiones que podemos agilizarlas incluso en funciones y por el pronóstico que ha hecho no se preocupe, el señor Sánchez estará y daremos respuesta».

9.29Esteban: «A los compromisos que me refiero pertenece a los despachos ordinarios. Es necesario que tomen decisiones. Me preocupa también el calendario de trasferencias y las reuniones están paralizadas. Acuerdos con respecto a la Ertzainza y la Europol... El canal de Navarra, los regadíos de Álava... Hay que culminar ya, no se puede esperar, toca hacerlo ya. No sé si van a estar ustedes o no en el próximo Gobierno, lo que sí les puedo asegurar es que va a estar el PNV para recordar la agenda vasca».

9.27Carmen Calvo: «Hemos avanzado en la ejecución de muchos proyectos importantes. Usted reconoció que en poco tiempo habíamos avanzado más que en años».

9.25Aitor Esteban, del PNV: «¿Cómo piensa cumplir el Gobierno los compromisos adquiridos con el País Vasco y Navarra?».

9.21Carmen Calvo: «Señora Belarra, hoy usted sola se retrata».

9.18«¿Considera que el Gobierno en funciones ha hecho todo lo posible para dar estabilidad a nuestro país?», pregunta Ione Belarra, de Unidas Podemos. «Ustedes están exactamente en el camino que querían, elecciones para rascar algún escaño». «¿Por qué apostar por un modelo fracasado? ¿Por qué no apostar por un Gobierno de coalición que es la norma en Europa y en las Comunidades?».

9.17Carmen Calvo: «Le voy a decir lo que no es un Gobierno progresista. Un Gobierno progresista no es un Gobierno que tiene que caer por corrupción mediante una moción de censura».

9.15Turno para Cayetana Álvarez de Toledo, que pregunta a Carmen Calvo: «Esto ha sido una comedia progresita, ¿no le da vergüenza?». «Ni progresista ni tampoco Gobierno, ¿qué ha hecho usted estos cinco meses? Diez reuniones ha tenido, estará agotada de tanto negociar. Ni cuando ganan las izquierdas son ustedes capaces de gobernar».

9.09Sánchez: «El día del debate de investidura le agradecí que Esquerra facilitara con su abstención la investidura. Si hay un partido constitucionalista en este país es el PSOE. Vamos a defender siempre el diálogo, la negociación, el acuerdo, pero no se equivoque, señor Rufián, si la Generalitat hace un intento de violentar, este partido aplicará el artículo necesario para proteger la integridad territorial».

9.08Pregunta de Gabriel Rufián: «¿Cuál es su plan para Cataluña?». Y continúa: «La gente está hasta los bemoles de todos nosotros. Ustedes han demostrado que son a la negociación lo que Vox al feminismo. Señor Sánchez, en las últimas 24 horas ha intentado pactar con quien nos llama banda, con la derecha. A nosotros no nos va a tener donde querían. Cuan más fuerte son ustedes más se acercan a la derecha. Han perdido una oportunidad histórica».

9.07Sánchez: «Espero que los españoles den una mayoría más rotunda al Partido Socialista».

9.06Turno para Pedro Sánchez: «España necesita un Gobierno progresista».

9.05Casado acusa a Sánchez de tener planeado un viaje a Nueva York cuando «tenía que estar peleando por su segunda investidura».

9.04Casado le critica a Sánchez que Televisión Española «se enteresa de la repetición electoral antes que el Rey».

9.03Comienza el turno de palabra del líder del PP, Pablo Casado.

