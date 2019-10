La sentencia del procés, en directo | Junqueras, 13 años de cárcel y 13 de inhabilitación absoluta por sedición

ABC Actualizado: 14/10/2019 09:43h

9.43Luis P. Arrechederra desgrana la sentencia: «No basta la constatación de indiscutibles episodios de violencia para proclamar que los hechos integran un delito de rebelión», explican los siete magistrados. Aluden a la «absoluta insuficiencia» de los actos para imponer de hecho la efectiva independencia de Cataluña y la derogación de la Constitución. «Dicho con otras palabras, es violencia para lograr la secesión, no violencia para crear un clima o un escenario en que se haga más viable una ulterior negociación», explican.

9.42Pablo Casado, en Espejo Público, apoya al Gobierno en la respuesta para preservar el orden público y la ley. Pero pide a Sánchez que se comprometa hoy mismo a no indultar a los condenado, informa Mariano Calleja.

100 anys de presó en total. Una barbaritat. Ara més que mai, al vostre costat i al de les vostres famílies. Toca reaccionar, com mai. Pel futur dels nostres fills i filles. Per la democràcia. Per Europa. Per Cataunya. — Carles Puigdemont (@KRLS) October 14, 2019

9.39Ignacio Camacho: «Lo que el Supremo viene a decir es que la insurreción fue contra el orden constiucional pero la violencia que efectivamente se produjo no era requisito necesario sino consecuencia ocasional».

9.38El Supremo da por probada la violencia en el plan secesionista ilegal, pero niega que fuera una violencia instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios, a los fines que animan la acción de los que serían autores de una rebelión, informa Luis P. Arrecherra.

9.38Empieza la concentración en la Facultad de Filología en la Universidad de Barcelona, ya con una veintena de chicos. Los alumnos se comunican unos a otros la sentencia. El patio de las letras será origen de una columna, informa Pablo Muñoz.

9.36Manuel Marín: «Los tipos delictivos son relevantes. Y las lagunas de nuestro ordenamiento, también. Pero han sido condenados por sedición a penas más severas de las solicitadas por la Abogacía del Estado. Hay dos evidencias. Hubo un intento de golpe de estado y trece años de prision no son poca cosa para Junqueras. Ahora hace falta aquello del 'cumplimiento efectivo' de las condenas y no que la Generalitat incurra en una suerte de indultos maquillados en terceros grados inmediatos».

9.35Edmundo Bal reta al Gobierno en declaraciones a Telecinco: «Es el momento de que digan si los van a indultar».

Luis VentosoSensación agridulce y evidente vacío legal. La sentencia -lamentablemente- filtrada ya, lo que evidencia es que el Código Penal español no tiene contemplado un ataque contra el orden constitucional no violento organizado desde un Gobierno. El resultado es que al no lograr probarse un uso sistemático de la violencia no se les ha podido condenar por «rebelión», figura que sí recoge el ataque al orden constitucional, y se les ha tenido que condenar por «sedición», entrando en el absurdo de que ese delito no recoge el intento de romper la legalidad constitucional, que evidentemente sí se produjo (¡llegaron a proclamar una República independiente!). En resumen, la legalidad española no está preparada a día de hoy para hacer frente a un ataque como se produjo en octubre de 2017 en Cataluña. Hay un vacío legal que provoca que si intentas destruir un país desde un Gobierno autonómico y violentando la Constitución solo se te puede aplicar un delito de sedición, que no lleva aparejadas las penas que demandaría tan grave acción. ¿Qué habría que hacer? Reformar la ley mañana mismo y endurecerla- Pero tal y como está el patio partidista no habrá acuerdo para eso, la izquierda probablemente lo vetaría. Nos vemos ante una sentencia que es probablemente la posible jurídicamente, pero que no contenta a los que estamos seriamente preocupados por la unidad nacional y que tampoco va ser un bálsamo ante el independentismo, que montaría sus algaradas igualmente aunque se les condenase a una semana de cárcel.

9.31Isabel San Sebastián: «Dice la sentencia que hubo violencia pero que decir “sí, hubo violencia” es un reduccionismo. O sea, que sí pero no. No se han atrevido a condenar por rebelión e insultan nuestra inteligencia para justificarlo».

9.27La sentencia absuelve a los acusados Joaquim Forn, Josep Rull, Santiago Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó del delito de malversación.

9.25Carme Forcadell a las penas de 11 años y 6 meses de prisión e igual tiempo de inhabilitación absoluta; a Joaquim Forn y Josep Rull a las penas de 10 años y 6 meses de prisión y 10 años y 6 meses de inhabilitación absoluta; y a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart a las penas de 9 años de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta.

9.25Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa a las penas de 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta.

9.24Ya se conoce la pena para Oriol Junqueras: 13 años de cárcel y 13 de inhabilitación. Sedición en concurso medial con malversación, agravado por su cuantía.

En la vetlla del dia que l'Estat espanyol va afusellar el president de la Generalitat Lluís Companys, un agent judicial ja deu ser camí de les presons catalanes per notificar la sentència del judici de la vergonya. Que la història us caigui a sobre. — Carles Puigdemont (@KRLS) October 14, 2019

9.21Poco antes de las 9 de la mañana los magistrados entraban al Tribunal Supremo para proceder a la firma de la sentencia, proceso que han iniciado pasadas las 9 horas.

9.20El aeropuerto de Barcelona-El Prat, además de la estación de Sants, ha amanecido especialmente blindado y efectivos policiales, sobre todo de la Policía Nacional, están haciendo más controles que habitualmente a los usuarios que tienen que volar este lunes. Así, se les solicita, antes de acceder a las instalaciones, información del vuelo en el que viajan.

9.19El abogado Jordi Pina ya está en la cárcel de Lledoners. Ha sido recibido con aplausos por los presentes a las puertas de la prisión. También está ya con sus clientes Francesc Homs, abogado, exdiputado en el Congreso y exconsejero de la Generalitat, informa Daniel Tercero.

9.19El ahora diputado de Ciudadanos fue purgado por negarse a firmar un escrito de acusación en el que se eliminaba toda mención a la violencia. Él redactó un primer escrito similar al de la Fiscalía General del Estado, pidiendo rebelión, pero después preparó otro rebajando a sedición. Un segundo escrito que se quedó en un cajón porque sí recogía los episodios de violencia en el procés.

9.18Edmundo Bal, exjefe penal de la Abogacía del Estado, dice en TVE que lo menos relevante es que la condena sea por rebelión o por sedición. La clave, asegura, está en que aparezca la violencia en la relación de los hechos.

9.05El separatismo se prepara para digerir la sentencia que se hará pública a lo largo del día de hoy y podría haber revueltas en Cataluña, algo para lo que están preparadas las fuerzas del orden. A nivel político, la condena por sedición refuerza la estrategia de ERC frente a Puigdemont.

9.00Buenos días. Este lunes se conocerán las penas que le impone el Tribunal Supremo a los líderes del proceso separatista que se produjo en Cataluña el 1 de octubre de 2017. Los miembros del tribunal condenarán a los acusados por sedición y malversación, según pudo saber el sábado ABC y hoy se determinarán los años de prisión.