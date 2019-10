El secesionismo, ante el dilema de mantener el caos en la calle El fin de las huelgas de estudiantes dificulta la intención de mantener las protestas

Miquel Vera SEGUIR Esther Armora SEGUIR Barcelona Actualizado: 21/10/2019 02:04h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Una pregunta sobrevuela desde hace días las protestas de Barcelona. Se la hacen vecinos, comerciantes, turistas, y hasta los mismos manifestantes. «¿Hasta cuándo durará esto?». Nadie tiene una respuesta clara. Los mandos policiales están preparados para una situación de inestabilidad a largo plazo. No obstante, fuentes independentistas temen que la sobremovilización acabe agotando a un movimiento que nunca falla en sus fechas clave (la Diada o el aniversario del 1-O), pero que tiene problemas para corresponder a los llamamientos en favor de la «movilización permanente» que reclaman entidades como Òmnium, la ANC y hasta el propio presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Además, la falta de convocatorias oficiales de huelgas o paros, muchos empleados y funcionarios no tienen motivos legales para ausentarse de sus puestos de trabajo. Tampoco los estudiantes tienen en su calendario más huelgas que excusensu ausencia en las aulas. Este hecho complica especialmente la asistencia a las marchas de los alumnos de secundaria y bachillerato. No en vano, al ser menores de edad deben tener una «justificación legal» para no acudir a clase.

En las universidades el panorama es similar. No hay más huelgas convocadas y el Plan Bolonia implantado recientemente refuerza la evaluación continua y las clases prácticas, cosa que también dificultará los «novillos» por manifestación. Con este panorama, el independentismo se verá obligado a reajustar su agenda de protestas dando mayor protagonismo a las concentraciones nocturnas –que en los últimos días han acabado siempre en altercados– o cediendo el peso a los actos de boicot en las carreteras, que requieren menos grueso de gente para su éxito.

Ayer de hecho, se produjeron numerosos cortes de carretera coincidiendo con la operación retorno del fin de semana, así como bloqueos en las entradas a Barcelona por Diagonal y Meridiana. Por otra parte, la protesta convocada por la tarda ante la Delegación del Gobierno apenas reunió a 2.700 personas, según el cálculo de la Guardia Urbana.