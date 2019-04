Sánchez pide el voto en Andalucía y promete una «lucha implacable» contra la corrupción Así lo ha manifestado el presidente del Gobierno en un acto de su partido en Sevilla junto a la líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz, y el cabeza de lista a las elecciones europeas, Josep Borrell

EFE Actualizado: 06/04/2019 17:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este sábado que el PSOE es el único partido «con un proyecto sensato y cabal» centrado en resolver los problemas de desigualdad social, la demanda de convivencia y la lucha contra la corrupción.

Así lo ha manifestado durante su intervención en un acto de su partido en Sevilla junto a la líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz, y el cabeza de lista a las elecciones europeas, Josep Borrell.

Sánchez ha presumido de haber conseguido, con tan solo 84 diputados y 10 meses en el Gobierno, que España ponga rumbo a la justicia social, la convivencia y la lucha implacable contra la corrupción, los tres principales desafíos a los que, a su juicio, se enfrenta el país.

«¿Os imagináis si en lugar de 84 tenemos muchos más parlamentarios a partir del 28 de abril, lo que podemos hacer por este país?», ha preguntado Sánchez, que ha apelado a la movilización y el compromiso para conseguir conformar un Gobierno que mire al futuro.

El secretario general del PSOE cree que los comicios del 28A son el momento en el que España se juega si quiere una sociedad abierta, plural, respetuosa y tolerante con el distinto o «la España de la plaza de Colón», que representa la «involución».

Tras recordar algunos de los logros del Gobierno, como el aumento de la prestación por hijo a cargo «que va a hacer que 80.000 niños salgan de la pobreza», la ampliación del permiso de paternidad a 8 semanas, la cotización a la Seguridad Social para los cuidadores de las personas dependientes o las medidas para impulsar el alquiler, ha reconocido que siguen existiendo muchos otros problemas.

«Quiero una España en la que las mujeres no tengan que escoger entre quedarse en casa y ser madres o desarrollarse profesionalmente, en la que no salgan de casa asustadas por la noche, en la que no se resignen a cobrar menos que un compañero varón porque existe desigualdad salarial», ha destacado.

El PSOE quiere -ha dicho- una España mejor, feminista, ecologista, una España que garantice la dignidad de los mayores y en la que la vejez no signifique soledad o que las pensiones sean tan bajas que tengan que escoger entre comer y pagarse sus medicamentos, o entre comer y ayudar a sus hijos desempleados.

Por eso, ha asegurado que blindará en la Constitución las pensiones, su carácter público y su revalorización.

La cuestión catalana

Sobre Cataluña, el presidente del Gobierno ha subrayado que tanto los líderes independentistas como la derecha española son conscientes de que la independencia de Cataluña no se va a producir, «no solo porque la Constitución no lo permite y porque la comunidad internacional les ha dado la espalda, sino porque los catalanes no quieren la independencia de España».

«El problema en Cataluña no es la independencia, sino la convivencia y eso se resuelve desde el diálogo dentro de la Constitución, no desde la confrontación», ha espetado.

Sin embargo, ha lamentado que los independentistas prefieren un Gobierno del PP en Madrid que uno del PSOE porque buscan la confrontación, y les ha instado a ser valientes y reconocer a los catalanes que les han mentido y que la independencia no es posible.

Sánchez ha destacado que «se construye país» aprobando -como han hecho- un plan de lucha contra el desempleo de larga duración, un plan para luchar contra la pobreza energética, revirtiendo los recortes educativos o garantizando la universalidad de la sanidad pública.

«Tenemos que movilizarnos. Si no queremos la involución, movilización el próximo 28 de abril», ha afirmado Sánchez.