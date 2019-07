«A mí, Sabino, que los arrollo»

Seguir Manuel Marín Madrid Actualizado: 04/07/2019 01:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Podemos está aflojando y muestra síntomas de debilidad casi enternecedores. Su última trampa a Pedro Sánchez consiste en imponerle que Bildu, ERC, el PdeCat o el PNV sean quienes decidan quién compone el Consejo de Ministros de su propio Gobierno. Si esos partidos respaldasen la investidura, habrán bendecido también un «gobierno de coalición» con Iglesias sentado en La Moncloa. Y si no la avalan, él se retirará humilde y sumisamente al entender que no cuenta con la confianza del Congreso. Iglesias vive en una realidad virtual en la que parece que sea él quien debe someterse a una investidura. Es lógico que el PSOE no salga de su asombro porque Iglesias está usurpando a Sánchez su guión de

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Más participación, más incertidumbre

Más participación, más incertidumbre ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Sánchez, el español más español

Sánchez, el español más español ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Europa complace a Otegi