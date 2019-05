Ruta suicida

Seguir Luis Herrero Actualizado: 12/05/2019 01:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¿A qué pirado se le ocurre pensar que lo que pasó en las urnas el 28 de abril no va a tener consecuencias el 26 de mayo? Y si las tiene, ¿cómo mediremos cuáles son? Lo del CIS es material inservible porque el trabajo de campo de su macro encuesta es previo a que se celebraran las elecciones generales. Los 18.000 encuestados de Tezanos no sabían, cuando fueron entrevistados, si Vox era un peligro real, si Podemos se iba a hacer puñetas, si el PSOE seguía hipotecado por el apoyo independentista, si Ciudadanos bajaba o crecía o si el PP se partía la crisma. Y hete aquí, oh, sorpresa, que sin saber nada de eso ya habían decidido votar una

Opiniones relacionadas Tres en raya