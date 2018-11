Rosa Díez: «Se han puesto del lado del carnicero de Mondragón» Rosa Díez censura con dureza la posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre el acto a favor de la Guardia Civil en Alsasua

Laura L. Caro

@_Laura_Caro Seguir Madrid Actualizado: 06/11/2018 02:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Nunca ha pecado Rosa Díez de enredarse en circunloquios y vista la reacción del PSOE y del Gobierno al acto de anteayer en Alsasua enhebra como un cañón una crítica tras una condena, tras un lamento, «con más dolor que indignación», confiesa. «Han perdido la oportunidad de ponerse del lado de Ortega Lara y han preferido estar del de "el carnicero de Mondragón"», denuncia, en referencia al exfuncionario secuestrado por ETA 532 días y al asesino de 17 inocentes, ambos presentes el domingo en la localidad navarra, aunque uno defendiendo la Constitución y otro engrosando las filas de las «excrecencias» de la banda terrorista que les tiraban piedras.

Son esas «excrecencias», subraya la política vasca, «las que siguen mandando en pueblos como Alsasua», de ahí que Rosa Díez censure la «indignidad gravísima del ministro Marlaska por advertir que uno debe tener cuidado de donde se manifiesta... Si continúas su razonamiento, -subrayaba- llegas a la conclusion de que nos mataban porque provocábamos, y eso mismo es lo que decían Xabier Arzalluz y ETA».

Y añadía: «Siguiendo la receta de Marlaska no habría democracia ni él sería ministro, puesto que los no nacionalistas nos habríamos ido de aquí para no “provocar” y el terrorismo habría ganado, con lo que según él de paso nos habríamos ahorrado 852 muertos».

A juicio de la exlíder de UPyD, y antes destacada miembro del PSE, la posición que ha mostrado el Ejecutivo en este caso no es ocasional. «El Gobierno de Sánchez es así porque quiere ser así, llegaron a la Moncloa apoyados por bolivarianos, golpistas y proetarras y su estrategia es dignificar a esos enemigos de la democracia, que son sus socios». «Ese es el drama, Sánchez se siente cómodo con esa gentuza», zanja. Y, por cierto, Rosa Díez se pregunta por el «silencio atronador» ante este dislate «de gente que se supone decente y sigue estando en el PSOE».