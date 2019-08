Las recurrentes meteduras de pata de Marcos de Quinto en Twitter

«Pirata. Navego sin bandera. No pretendo convencerte de nada, acaso hacerte dudar de lo que crees». Así se describe a sí mismo Marcos de Quinto en Twitter. Los recientes «tuits personales», como han querido valorarlos desde Ciudadanos, partido al que el exejecutivo de Coca-Cola llegó como fichaje estrella aunque navegando «sin bandera», han levantado una polvareda mediática de elevadas dimensiones por la sensibilidad del tema tratado: Open Arms.

De Quinto tuiteó: «La piadosa teocracia izquierdista envía a la hoguera a quien se le atisbe un mínimo comentario crítico sobre el Open Arms y alguno de sus bien comidos pasajeros». Es esta última frase la que ha desencadenado la polémica, acusándole desde todos los frentes de abordar el complejo tema con escasa sensibilidad y hasta inhumanidad.

A partir de las críticas recibidas, el que fuera vicepresidente de Coca Cola y actual diputado de la formación naranja se enzarzó en una serie de tuits en donde llegó a insultar al portavoz de Facua, Rubén Sánchez, que le recriminó “solo un miserable puede hablar así de quienes huyen de la miseria”. De Quinto le dijo: «¿Te he insultado yo a ti? ¿Imbécil, mantenido?». A un usuario anónimo le llamó «troll de mierda» y «cretino».

No estoy acostumbrado (ni me quiero acostumbrar) a que la gente me insulte. A quien no le guste lo que escribo, que no lo lea.

Lamento que alguna vez haya respondido con la misma moneda, pero no es agradable tener que soportar continuamente a tanto deficitario educacional.