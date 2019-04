Puigdemont presiona a Pascal para que deje el escaño del Senado La portavoz de la Generalitat recuerda a la senadora que es representante de JpC

Daniel Tercero Barcelona Actualizado: 10/04/2019 02:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El independentismo «hiperventilado» presiona ya a Marta Pascal para que deje el escaño en el Senado. La excoordinadora general del PDECat, que ayer volvió a defender la necesidad de ofrecer a los catalanes la opción de un secesionismo «pausado» y «prudente», es senadora de Junts per Catalunya (coalición en la que se integra el PDECat) por designación autonómica del Parlamento catalán. La portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, le recordó este martes a quién representa en la Cámara Alta.

En solo 48 horas y tras recordar en TV3 que «una nueva formación política, al margen del PDECat, es una opción que está sobre la mesa», porque, en su opinión, «sería intolerable que hubiera votantes sin partido», en referencia a los independentistas que no están de acuerdo con la estratagema de Carles Puigdemont, Pascal ya sabe que el expresidente autonómico fugado de la Justicia hará todo lo posible para que deje el acta de senadora.

«Desafortunadas»

«Las declaraciones de la señora Pascal han sido desafortunadas y más teniendo en cuenta que es senadora en representación de Junts per Catalunya. Aunque hoy no toca hablar de esto, obviamente, (su escaño en el Senado) se pondrá sobre la mesa en algún momento y donde toque», dijo ayer Budó, militante del PDECat y alienada con las tesis de Puigdemont, durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno catalán.

Desde Junts per Catalunya (JpC) no se quisieron hacer comentarios sobre este tema y en ERC aseguraron a ABC que nadie de sus socios en el Parlamento autonómico se ha dirigido a ellos para tratar el tema. Pascal, poco antes de las palabras de Budó, defendió su continuidad en el Senado: «No me han pedido el acta de senadora y no creo que lo tenga que dejar». En cualquier caso, es cuestión de tiempo, pues a las palabras de Budó hay que sumar la posibilidad que sobrevuela como pausible -y no desmentida desde la Generalitat- de un posible adelanto electoral en Cataluña tras la sentencia del Tribunal Supremo, que podría conocerse a finales del verano. El acta de Pascal tendría que renovarse entonces tras la configuración de la Cámara legislativa catalana.

Doble lenguaje

Por otro lado, Pascal desveló ayer el doble lenguaje que se vive actualmente y desde hace un tiempo en las filas de lo que fue Convergència y su entorno. «La gente, en privado, me decía una cosa y después, en público, decía algo diferente. No se ha hablado claro y suficiente. Vivimos una dinámica de ver quién doblaba cada vez más la apuesta independentista», señaló en TV3.

Eso sí, la senadora dejó claro que el ideario de la nueva formación política seguirá siendo el secesionismo: «Soy independentista. No me alejo de la postura independentista, en ningún caso creo que Cataluña no tenga que tener un Estado propio».

Las palabras de Pascal han abierto un «debate interno» en el seno del partido. Así lo reconocieron David Bonvehí, presidente del PDECat, y otras fuentes de la formación consultadas por este diario que, precisaron, consideran que la posición de Pascal es minoritaria entre las bases. Las dos almas del PDECat, a las que tanto Pascal como Bonvehí se refirieron ayer, parecen condenadas a convivir juntas.