Puigdemont contra las urnas

Seguir Salvador Sostres Barcelona Actualizado: 05/04/2019 02:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Puigdemont está acosando a Esquerra para forjar una lista única del independentismo de cara a las elecciones europeas porque se ha dado cuenta de que presentándose solo no entra. Al haberle rechazado el PNV, y presentándose Junqueras junto a Bildu –¡qué gran manera de convencer al Supremo de que te libere porque ya no representas ningún peligro!– lo más probable es que el expresidente de la Generalitat no obtenga ni su escaño: una encuesta del Parlamento Europeo así lo aventura.

Sería estéril, de este modo, el debate sobre su inmunidad parlamentaria, porque habrían sido los propios catalanes los que le habrían inhabilitado. Por dura que fuera la sentencia de un tribunal español que eventualmente le juzgara,

Opiniones relacionadas La tercera persona

ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La libertad

La libertad ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Todos los Pujol vuelven a estar libres