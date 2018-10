El PSOE votó en marzo contra la despenalización de injurias a la Corona que ahora apoya «No es la crítica política lo que ustedes quieren despenalizar, sino una forma de violencia la que quieren convalidar», dijo entonces el PSOE a la propuesta que hacía ERC

El 13 de marzo de este mismo año el PSOE sumaba fuerzas junto a PP y Ciudadanos y votaba en contra de una proposición de ley de ERC que demandaba despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España. Ayer culminaba su mutación votando a favor de una propuesta de similares características impulsada por Unidos Podemos.

En estos siete meses la diferencia fundamental es que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno y precisa de los votos de Pablo Iglesias y de los independentistas para seguir en Moncloa.

De hecho, este punto que Podemos desarrolla en esta proposición de ley ya fue incluido en el acuerdo suscrito por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el acuerdo que suscribieron hace dos semanas. Era uno de esos puntos que trascendían el carácter presupuestario y demostraban una alianza mucho más profunda.

Con el voto favorable ayer del PSOE se inicia un proceso de tramitación parlamentaria en el que la portavoz socialista, Adriana Lastra, anunció ayer «muchas enmiendas». Los socialistas demuestran incomodidad en esta cuestión y ayer trataron de enmarcar este proyecto en un debate general sobre la libertad de expresión aduciendo que «es un hecho que en la sociedad existe un debate serio sobre los límites de la libertad de expresión».

Pero ayer se vieron obligados a votar a favor. En aquel 13 de marzo, cercano en el tiempo pero políticamente ya tan lejano, el diputado socialista José Andrés Torres Mora provocó los aplausos de su bancada cuando dijo que la libertad «no consiste en que pueda calumniar o injuriar a quien me venga en gana sino que nadie me pueda calumniar, injuriar o ultrajar cuando le venga en gana» y se preguntaba si «acaso la violencia verbal no es violencia».

Respondía también Torres Mora a la propuesta de ERC diciendo que «no es la crítica política lo que ustedes quieren despenalizar, sino una forma de violencia la que quieren convalidar». Siete meses después el PSOE ha votado a favor de iniciar los trabajos para modificar el Código Penal en esta dirección.