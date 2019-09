El PSOE acusa a Iglesias de trabajar contra el pacto desde que supo que no era ministro En Unidas Podemos advierten de que Sánchez ha provocado «una crisis política»

La campaña electoral de cara al 10 de noviembre, que de facto ya ha empezado, será muy distinta a la del mes de abril. La principal alteración se dará en el polo izquierdo del tablero. Con la incógnita de si Íñigo Errejón lanzará su proyecto a nivel nacional sobrevolando, más bien amenazando, las posiciones de PSOE y Unidas Podemos. Mientras, ambos partidos libran ya una fuerte competición para imponerse al otro en el reparto de culpas por el fracaso de la legislatura.

«No se entiende que en 2016 Sánchez dijera que toda la culpa de no sacar la investidura era de Rajoy y ahora digan que la responsabilidad es de otros», explicó la portavoz adjunta del grupo confederal, Ione Belarra ayer, aludiendo a un tuit del presidente del Gobierno en funciones, en Cadena Ser. Belarra lamentó además que la maniobra del PSOE ha provocado que «la gente esté enfadada y frustrada» con el 10-N.

El sentimiento en el resto de Unidas Podemos es unívoco al de la portavoz. Ayer, en los pasillos del Congreso, una importante personalidad del grupo confederal advertía ayer de que Sánchez ha generado «una crisis política» que se traducirá en más «desafección» en los ciudadanos, cada vez más «distanciados» de los políticos. Como ocurrió en el proceso previo al 15-M, ejemplificaba.

Por su parte, un diputado de peso en Podemos tampoco escondía su disgusto: «Lo que más me preocupa de todo esto es que se está produciendo una degradación institucional que trasnciende a todos los que estamos aquí», explicaba señalando al Pleno del Congreso, en referencia a que a su juicio el «bloqueo sistemático» del PSOE de Sánchez afecta a todos: en el PSOE «están socavando la institucionalidad», protestaba, desplazando así las culpas hacia los socialistas.

En Unidas Podemos no renuncian a dialogar con el PSOE un Gobierno de coalición si suman más que la derecha después de los comicios. De hecho, la portavoz de Podemos, Noelia Vera, valoró en Telecinco que «la situación no va a cambiar mucho». Desde el partido trasladan que su campaña no será tan indulgente con Sánchez como la de abril e insistirán en «explicar y explicar» su férrea cerrazón.

A pesar de las especulaciones sobre el posible salto de Más Madrid, plataforma de Errejón, a nivel nacional, en Unidas Podemos mantienen el escepticismo. Creen que Errejón no tiene margen para preparar la candidatura. De cara al 10-N, valoran que su electorado está ahora mismo «muy movilizado» aunque sí admiten no saber cómo puede afectarles la demosvilziación que se vaticina en la izquierda.

Desde el PSOE ayer la consigna fue clara. Si en el pleno el presidente del Gobierno en funciones siguió disparando contra todo y contra todos, los principales dirigentes socialistas coincidieron en un señalamiento público no tanto a Podemos sino a la figura de Iglesias. Para atraer al electorado de los morados se entiende más efectivo poner el foco sobre la actitud del líder que atacar a las siglas. La coincidencia fue total. «Es una pauta de Pablo Iglesias», cargó la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, que en una entrevista en RNE señaló que «en lo único en lo que es coherente (Iglesias) es en trabajar contra un gobierno de izquierda en el que él no esté presente».

En la sesión de control la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, atribuyó el fracaso de las negociaciones a Iglesias, al que «le bastó un solo segundo» para rechazar un Ejecutivo de coalición en julio porque él no estaba dentro.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en declaraciones en los pasillos del Congreso de los Diputados, dijo que Pablo Iglesias, «cuando dijo que daba un paso atrás, nunca fue real», porque finalmente «no facilitó que su equipo de negociadores tuviera un ámbito de negociación que pudiera llegar a un acuerdo». Montero fue todavía más clara: «Desde el momento en que supo que no estaba dentro del gobierno, no facilitó que ese gobierno se pudiera constituir».

Sobre la posibilidad de intentar la coalición en el futuro, el secretario de Organización, José Luis Ábalos, vino a descartarlo: «La experiencia y el fracaso tiene que servir para algo, si se plantea intentar aquello sobre lo que fracasamos, es un error».