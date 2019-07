Vox propone un documento para cerrar un acuerdo de investidura en Murcia con PP y Ciudadanos La formación de Abascal supedita el «sí» a López Miras a la aceptación de varios puntos de su propuesta y aclara que se trata de un acuerdo de investidura no de Gobierno

Vox Murcia ha propuesto este jueves un documento programático para facilitar la investidura del popular Fernando López Miras en la Región de Murcia. La formación de Abascal supedita el «sí» a López Miras a la aceptación de ese documento por parte de PP y Ciudadanos, y a la inclusión de varios de sus puntos en torno a materias de «libertad, economía, familia, impuestos e inmigración» en el plan de Gobierno.

Este documento es el escollo a superar para investir al candidato popular y llega después de semanas de negociaciones, y una investidura fallida. Según ha indicado Luis Gestoso, portavoz del partido en Murcia y negociador de la formación, Vox se compromete a respaldar a López Miras «automáticamente» en una nueva votación si ambas formaciones aceptan su propuesta. Una propuesta que, tal y como ha señalado, se trata de un acuerdo de investidura. Así, el plan de acción de Vox pasa por no bloquear la gobernabilidad, pero no formar parte del Ejecutivo y sí ser parte de la oposición.

«Esto es fruto de lo que hemos negociado los tres partidos. Es definitivo», ha aseverado Gestoso, que ha aclarado que para su formación es suficiente que «PP y Ciudadanos se comprometan a aceptar este documento públicamente» y quede reflejado en el diario de sesiones de la Asamblea.

Desde el Partido Popular se ve con optimismo la propuesta, que todavía no es un acuerdo firmado, y se cree, con todas las cautelas, que mañana se puede resolver el bloqueo, señalan fuentes populares a ABC. En el PP también se ve como un buen paso hacia el acuerdo que Vox haya renunciado a las exigencias más complicadas, como las revindicaciones en el ámbito de los LGTBi o los menores no acompañados, entre otras. «Está bastante más rebajado. Se van a la oposición y además no exigen una firma a tres del documento: con que las tres partes asuman los compromisos, estará bien», indican las mismas fuentes.

Asimismo, consideran que Gestoso no ha planteado ninguna exigencia «que pueda chocar con lo que Ciudadanos reclama». Desde la formación naranja, no obstante, han decidido ponerse de perfil y no valorar el documento de Vox. «Tiene que pronunciarse el candidato a la presidencia, que es del PP», han indicado a ABC.

El acuerdo, estructurado en tres bloques, elimina toda referencia a la revisión de la Ley LGTBI de la Región, tal y como había exigido Vox hasta ahora. En cambio, sí que mantiene otro de los puntos más polémicos, como es la necesidad de que los padres tengan la libertad de elegir la educación de sus hijos y que «no se adoctrine a los niños más allá de las asignaturas curriculares».

Gestoso pide «generosidad»

«Apelamos a la generosidad del PP y Ciudadanos para que acepten estos términos y podamos proceder a la investidura del candidato popular», ha añadido el portavoz de la formación, que ha insistido en recalcar las numerosas diferencias que separan a los tres partidos. «A pesar de que somos fuerzas que podemos tener cosas en común, somos fuerzas que estamos en las antípodas en muchas cosas, son puntos en los que todos deben sentirse identificados», ha expuesto Gestoso.

El secretario general del grupo de Vox en la Asamblea Regional y negociador del partido, Luis Gestoso, había anunciado a lo largo de la tarde que comparecería para dar un «importante anuncio» relativo a las negociaciones para la investidura en la Comunidad de Murcia. Cabe recordar que los tres partidos, PP, Ciudadanos y Vox, han mantenido cuatro reuniones para desbloquear la investidura del candidato popular en las que han acercado posiciones.