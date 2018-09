El primer ministro de Gibraltar apoya a Sánchez

El primer ministro de Gibraltar, Fabián Picardo, ha publicado este jueves por la tarde un mensaje en su cuenta oficial de Twitter atacando al diario ABC de «adorar a la extrema derecha».

A raíz de la polémica levantada por este diario sobre el plagio que cometió Pedro Sánchez en su tesis doctoral, el líder socialista ha decidido escribir en su red social un mensaje difamando sobre el periódico. Acompañado de cuatro fotos de portadas antiguas del diario ABC, ha acusado a los periodistas de «adorar» a líderes de la extrema derecha, como el dictador alemán Adolf Hitler, que es el que aparece en las imágenes que publica Picardo.

El ministro primero del Peñón ha pronunciado esta grave denuncia sobre el periódico porque, según señala en su tweet, el periódico «está atacando a un político de izquierda que está moviendo los huesos de un dictador que adoran». Picardo acusa de esta manera al diario de lanzar una estrategia para desprestigiar la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, convalidada hoy por el Congreso.

The front pages of some newspapers are shamefully worshipful of the extreme right. When they attack a politician of the left who is moving the bones of a dictator they adore, they are just demonstrating he is an engine of positive change and a challenge to be reckoned with! pic.twitter.com/tuThfVxsqQ