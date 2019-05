El PP y Ciudadanos cargan contra el informe pedido por Batet y exigen suspender ya a los presos Ambas formaciones ven de aplicación «inmediata» tanto el artículo 21 del Reglamento como el 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Seguir Juan Casillas Bayo @jcasillas_bayo Madrid Actualizado: 23/05/2019 17:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El PP y Ciudadanos (Cs) han estrenado minoría en la Mesa del Congreso de los Diputados, después de controlar este órgano la pasada legislatura, y han visto cómo el PSOE y Podemos han evitado la «suspensión inmediata» de los diputados presos que reclamaban ambas formaciones. Los dos partidos han aunado críticas contra una decisión difícil de explicar con el Reglamento de la Cámara Baja en la mano, y han rechazado solicitar un informe a los letrados para determinar si los soberanistas en prisión deben o no ser suspendidos y cómo.

El artículo 21 del Reglamento del Congreso y el 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dejan claro que los diputados en situación de prisión preventiva deben ser suspendidos mientras esta dure en el tiempo. También determinó el Tribunal Supremo el pasado 14 de mayo que no cabía suplicatorio en el caso de los soberanistas en prisión y ha reiterado hoy, tras la consulta de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que corresponde al órgano que dirige la suspensión de los diputados.

Aun así, Batet quiere más «seguridad jurídica» y ha decidido solicitar un informe a los letrados del Congreso y convocar una nueva reunión mañana a las 12.30 horas en la que previsiblemente se decidirá si se aplica ya la suspensión a los presos.

La vicepresidenta tercera de la Mesa, la popular Ana Pastor, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del órgano —que se ha prolongado durante tres horas— que le han trasladado desde el comienzo a Batet que el asunto de los presos era «el más importante» de la jornada. Así, aunque no estaba recogido en el orden del día de la Mesa, el encuentro prácticamente solo ha abordado este asunto.

Sin hablar de prevaricación

Pastor ha rehusado pronunciarse sobre las amenazas vertidas esta mañana por el secretario general de su partido, Teodoro García Egea —ha afirmado que registrarían la reprobación de la presidenta del Congreso esta misma tarde si no había suspensión, aunque el Reglamento reserva esta figura para los miembros del Gobierno—, y se ha limitado a comparecer como una miembro más de la Mesa. Su tono institucional no ha impedido evidenciar que en su partido no albergan dudas de que hoy mismo podrían haber sido suspendidos los cabecillas del «procés» electos y en prisión preventiva.

«Actuaremos conforme a ley y derecho y nada más», ha aseverado la expresidenta del Congreso, quien ha apuntado que los informes a los letrados se solicitan «cuando hay dudas jurídicas», algo que ha dejado entrever que no sucede en este caso.

Ciudadanos pedirá la dimisión

Mucho más contundente se ha mostrado en las formas Juan Carlos Girauta, el último portavoz de Cs en el Congreso, que ha aprovechado su condición de parlamentario raso para reprender con dureza la decisión de la Mesa. Sus compañeros en este órgano, Ignacio Prendes y Patricia Reyes, le han cedido el foco.

Girauta, sin paliativos, ha acusado a Batet de «arrodillar la democracia ante los golpistas» y ha subrayado, aunque sin explicar cómo, que la decisión de la presidenta del Congreso «interfiere» con el proceso judicial en marcha en el Supremo.

«Jordi Sànchez ya quiere reunirse con el Rey y Junqueras con su grupo parlamentarios», ha lamentado el diputado liberal, que ha tachado «cada minuto que cobran» los diputados presos como «una humillación» a España.

El parlamentario de Cs sí ha ido más allá que Pastor y ha adelantado que si mañana los presos no son suspendidos por la Mesa de la Cámara, su grupo pedirá la dimisión de Batet, que solo lleva tres días en el cargo. No ha querido pronunciarse sobre si esta ha podido incurrir en un delito de prevaricación por «dilatar» su obligación, pero sí ha relacionado esta con «los intereses electorales del PSC».