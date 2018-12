Cartas al director El PP vasco asegura que se negó a participar en el reportaje con Otegui La secretaria general de los populares en el País Vasco, Amaya Fernández, matiza la columna de opinión de Jon Juaristi

Amaya Fernández

La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, manda la siguiente carta al director de ABC:

El articulista de ABC Jon Juaristi opina en su columna de este domingo 30 de diciembre sobre el reportaje publicado el pasado 24 de diciembre por Diario Vasco en el que reunió en una sociedad gastronómica a líderes del PNV, PSE y Podemos con el condenado por terrorismo Arnaldo Otegi.

En su análisis, el articulista asegura que el PP vasco, y concretamente yo, su secretaria general, no aparecía en aquella foto junto a Otegi porque el resto de partidos se negaron a retratarse con nosotros, no porque el PP vasco rechazara rotundamente participar en una foto que contribuyera a blanquear a los peores criminales de nuestro país, como realmente sucedió. De hecho, el propio Diario Vasco, en el texto del reportaje, anunció que el PP vasco se había negado a participar.

Aun respetando la libertad de opinión de todo aquel que estime oportuno valorar mi trabajo y el de mi partido en el País Vasco, me veo en la obligación de pronunciarme ante una información alejada de la realidad que pone en tela de juicio no sólo el compromiso del PP vasco tras décadas de terrorismo, sino que niega mi compromiso personal con la construcción de una memoria digna en el País Vasco.

Al PP vasco se le propuso participar en el citado reportaje de Navidad junto a PNV, Bildu, Podemos y PSE, y el PP vasco se negó rotundamente porque eso hubiese supuesto contribuir a blanquear la imagen de los herederos de ETA. La negativa a participar, además, fue trasladada por equipo del presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, y del mío propio apenas días antes de que miembros del PP vasco, entre los que me incluyo, fuésemos insultados e increpados por decenas de radicales en Bilbao mientras denunciábamos en plena calle el homenaje que estaban brindando a una ex jefa de ETA.

Tanto cuando me planté en la calle para denunciar in situ homenajes a etarras en Andoain, Durango o Bilbao como cuando denuncio sistemáticamente cualquier afrenta a la dignidad de las víctimas del terrorismo y al Estado de derecho, defiendo los mismos principios que defendí al negarme a participar en una cena junto con la izquierda abertzale, principios irrenunciables que no deberían ser cuestionados injustamente.