El PP pide al Gobierno que negocie el traslado de la VI Flota de EE.UU. a Rota Registra una PNL en el Congreso para reforzar la relación militar con Washington

E. VILLAREJO

Madrid Actualizado: 17/12/2018 03:09h

El Grupo Popular en el Congreso ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para impulsar la cooperación de defensa con Estados Unidos. En concreto, se insta al Gobierno de Pedro Sánchez a facilitar y proponer a la Administración de Donald Trump el traslado a España de diversas unidades militares: el Cuartel General de la VI Flota, instalado ahora en Nápoles (Italia) que tendría a Rota como opción española; componentes de los cuarteles generales de los Mandos de Combate para Europa y para África (Eucom y Africom), con sede en Sttutgart (Alemania); y unidades cuya presencia fuera de interés tanto desde el punto de vista de la seguridad de España como desde el punto de vista de la optimización operativa norteamericana frente a las amenazas comunes.

EE.UU. tiene actualmente sobre suelo español dos principales contingentes en Rota (Cádiz), donde se encuentra la base de los cuatro destructores del «escudo antimisiles» de la OTAN con unos 4.000 efectivos, y en Morón de la Frontera (Sevilla), con una unidad de despliegue rápido de los «marines» formada por mil soldados que intervendrían en cuestión de horas ante cualquier crisis en el norte de África.

La Proposión no de Ley, rubricada por la portavoz popular en el Congreso, Dolors Monserrat, y el portavoz en la Comisión de Defensa, Antonio González Terol, también propone «utilizar nuestra relación privilegiada de seguridad con EE.UU. y nuestro protagonismo en la PESCO de la UE [política de cooperación de industria de defensa] para ayudar a superar las discrepancias que puedan existir entre la UE y EE.UU. en el área de seguridad y defensa».

También se propone «promover y defender la defensa del vínculo trasatlántico como medio de entendimiento, cooperación y amistad entre Europa, EE.UU. y Canadá» así como «impulsar el papel de España como punto de proyección y centro de operaciones de misiones internacionales de nuestros socios europeos y de América del Norte que sean de interés mutuo, adecuando para ello nuestras instalaciones militares».

Contra los populismos

Desde las filas del PP se entiende que el afianzamiento de la relación de defensa con EE.UU. es una herramienta especialmente valiosa «ante el clima actual de malentendidos y cierta crispación que cruza el Atlántico, influenciado por los auges populistas en ambos extremos del espectro político».

Además, desde el Grupo Parlamentario Popular reclama al Gobierno de Sánchez que trabaje para buscar ese reconocimiento para España. «El esfuerzo, tanto económico como humano, que España realiza en operaciones internacionales en apoyo de la seguridad común frente a quienes invierten en seguridad, pero no en compartirla, debe tener un reconocimiento. No toda inversión es gasto de dinero, existe otra inversión no cuantificable, pero igual o más importante para una seguridad efectiva y solidaria entre aliados».

Según los últimos datos del Ministerio de Defensa, 3.025 efectivos españoles despliegan ahora en 16 operaciones internacionales de la UE, la OTAN, la ONU, la Coalición contra el Daesh o de modo bilateral con Francia.