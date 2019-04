El PP «jubila» a los veteranos De Grandes, Valcárcel y Fisas El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz se queda fuera

Seguir Mariano Calleja @Marianocalleja Madrid Actualizado: 02/04/2019 02:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Algunos de los veteranos del Partido Popular no han podido superar el proceso de renovación que está llevando a cabo Pablo Casado en todos los frentes, también en la candidatura para las elecciones europeas del 26 de mayo. Otros, también veteranos, lo que no han conseguido es hacerse un hueco en una lista que estaba especialmente solicitada en estas elecciones, precisamente por la posible pérdida de escaños en el Congreso y el Senado. Estas elecciones supondrán así la jubilación política de muchos que fueron pesos pesados en el PP, pero que no han encontrado su hueco en esta nueva etapa.

Algunos ya anticiparon públicamente que no iban a revalidar su escaño. Se trata de Luis de Grandes, que fue número cuatro en las elecciones de 2014, así como Agustín Díaz de Mera, que fue el 16 en esos comicios, y Santiago Fisas, que se presentó como número 12 hace cinco años. Precisamente, Fisas protagonizó un enfrentamiento en las redes sociales con la número uno por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, a la que lanzó esta advertencia: «Decir que no hablar catalán da más sentido a tu candidatura es un desprecio a Cataluña y a la lengua catalana. Así no se combate la autodeterminación». Lo cierto es que Álvarez de Toledo no dijo eso en ningún momento, y así se lo tuvo que aclarar en otro mensaje en las redes sociales. Pero el enfrentamiento dejó ver que el aterrizaje de la número uno no ha caído bien en sectores del PP catalán, donde se incluye a Dolors Montserrat.

También era conocido que Teresa Jiménez Becerril no repetiría como eurodiputada, al ser designada número uno al Congreso por Sevilla. Junto a todos ellos, el que fuera cabeza de cartel del PP en las elecciones europeas de 2014, Miguel Arias Cañete, tampoco está en la candidatura por su puesto como comisario europeo de Energía y Cambio Climático.

El exministro Jorge Fernández Díaz finalmente se ha quedado fuera de la lista europea, en una decisión que coincide con las últimas noticias sobre la «Operación Kitchen», y la advertencia de Casado de que no pasará ni una dentro del partido. El líder del PP no ha querido arriesgarse nada con una candidatura que podría haberle traído problemas, aunque Fernández Díaz ha reiterado que no tiene ninguna preocupación porque él «no gestionaba los fondos reservados».

Otro de los dirigentes históricos del PP que se «jubilan» es Ramón Luis Valcárcel, actual vicepresidente de la Eurocámara y expresidente de la Región de Murcia, que fue el número 6 en las anteriores elecciones. De la candidatura del PP para el Parlamento Europeo también sale Pilar Ayuso, que ocupó el número 14 hace cinco años.

En esas elecciones de 2014, los 10 primeros puestos del PP en su candidatura europea fueron estos: Miguel Arias Cañete, Esteban González Pons, Teresa Jiménez Becerril, Luis de Grandes Pascual, Pilar del Castillo Vera, Ramón Luis Valcárcel Siso, Rosa Estarás Ferragut, Francisco Millán Mon, Pablo Zalba Bidegain y Verónica Lope Fontagne. De ellos solo quedan en esos primeros puestos González Pons, Pilar del Castillo, Rosa Estarás y Francisco Millán. Verónica Lope, por su parte, pasaría de ese puesto número 10 de 2014 al 19 en estas elecciones, por lo que previsiblemente no saldría elegida el 26 de mayo.