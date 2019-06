El PP calienta motores y lanza una batería de iniciativas en el Congreso para marcar a Sánchez Propone un plan de choque contra la despoblación, incentivos para la industria de motor, más inversión en Educación y Dependencia

Seguir Ana I. Sánchez @anaisanchezabc Madrid Actualizado: 24/06/2019 01:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Incentivos fiscales, ayudas a la vivienda, extensión de la tarifa plana de autónomos, transporte público a demanda, extensión de la banda ancha o planes por la sanidad y la escuela rural. Éstas son solo algunas de las ocho medidas de choque contra la despoblación de la España rural que el PP registró el viernes por la tarde en el Congreso, en forma de proposición no de ley (PNL) y cuya aplicación solicita con carácter urgente -seis meses-. Una iniciativa que forma parte de una ofensiva de los populares en la Cámara Baja en los últimos días en cuatro cuestiones de gran calado social: la despoblación de la España rural, la industria de la automación, la educación y la dependencia.

La fecha del debate de investidura es una incógnita, pero la dirección socialista mantiene los contactos con sus socios naturales de cara a conseguir que, más pronto que tarde, Pedro Sánchez se convierta de nuevo en presidente del Gobierno. Y ante el cada vez más cercano arranque de la legislatura, el partido que preside Pablo Casado calienta ya motores. No en vano, durante los próximos meses Ciudadanos echará el resto para intentar arrebatarle el liderazgo de la oposición, mientras Vox elevará su marcaje con el altavoz que lleva aparejada su entrada en el Congreso. Con la idea de la remontada como mantra, los populares trazan ya su estrategia y uno de sus pasos será elevar a los primeros plenos iniciativas en los citados ámbitos. Para ello, el portavoz popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, ha registrado cuatro proposiciones no de ley e insta al Gobierno a ponerlas en marcha.

En la proposición no de ley contra la pérdida de habitantes de los pueblos, el PP denuncia que la España rural «adolece de un déficit de inversiones que es necesario reconocer» y recuerda que «todos los ciudadanos, independientemente de donde residan, deben tener garantizada la igualdad de derechos, el acceso a servicios de calidad y oportunidades de desarrollo profesional». El texto advierte de que las zonas rurales han entrado en «un declive que puede ser irreversible si no se desarrolla, con determinación y urgencia, un plan para evitarlo». Siguiendo esta línea, recuerda que «hay pueblos que corren el riesgo de desaparecer si no se adoptan medidas de manera urgente» y que el «declive demográfico y el económico suelen ir de la mano». Para los populares, el acuerdo aprobado por el Gobierno socialista el pasado 29 de marzo sobre la estrategia nacional del reto demográfico «no es más que una declaración de intenciones y punto de partida» pero no las secciones concretas inmediatas que requiere la España rural: «Se trata de que todos aquellos que quieran desarrollar su proyecto de vida en el mundo rural puedan hacerlo en las mismas condiciones que quienes viven en las ciudades».

Cambio de vehículos

En cuanto a la proposición no de ley para el impulso de la industria de la automoción, el PP propone instar al Gobierno a impulsar la ejecución de la agenda sectorial para aumentar la competitividad, sostenibilidad y el desarrollo de tecnologías de propulsión bajas en emisiones y energías alternativas. También aboga por declarar como estratégico a este sector o incentivar el reemplazo de vehículos de más de diez años fomentando su sustitución por otros nuevos de bajas emisiones.

Más inversión en Educación

Los populares también creen necesario mejorar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y en la proposición registrada abogan por garantizar la gratuidad real y efectiva de esta etapa mediante una financiación adecuada al coste real de la enseñanza concertada. Asimismo reclaman el desarrollo de un programa nacional de ayudas a las familias con personas en situación de dependencia.