La portavoz de IU en Europa dimite por el «acoso» de sus compañeros y la «inacción» del partido

La eurodiputada de Izquierda Unida Marina Albiol presentó hoy su dimisión como portavoz de la formación en la Eurocámara debido a la inacción del partido tras varios «casos de acoso» por parte de otros eurodiputados, según ha informado Efe.

La renuncia de Albiol ha sido enviada por carta este jueves al coordinador general de IU, Alberto Garzón. En la misiva, la política expresa que abandona su cargo tras no recibir respuesta a dos comunicaciones a los responsables de Política Internacional y Organización para denunciar el «acoso moral, laboral y físico que estaba sufriendo por parte de los eurodiputados/as»..

«La dirección podría haber iniciado de oficio un expediente sancionador ante el conocimiento de hechos tan graves, pero no ha sido así», se lamenta Albiol en sy carta, en la que añade que «que no ha habido ningún tipo de sanción y se ha instado a los trabajadores a continuar trabajando con estas personas». Y finaliza: «Al no compartir estas actuaciones, que contravienen los principios más básicos de una organización de izquierdas, he decidido dimitir como portavoz».

La Eurocámara, precisamente, anunció ayer la creación de cursos piloto contra el acoso en la institución. Además, en los últimos meses se han incluido medidas para evaluar este tipo de casos, en los que los asistentes parlamentarios se encuentran en situación vulnerable si el acosador es un eurodiputado.

En IU niegan la «inacción»

Por su parte, IU ha negado tajantemente las acusaciones de Albiol. La Comisión Colegiada de la formación ha emitido un comunicado en el que manifiesta que «ha actuado en todo momento ante las quejas recibidas por parte de algunos trabajadores». La nota explica que la primera denuncia de la eurodiputada fue abordada por la dirección y se resolvió acudiendo a mediación, así como que la segunda ha surgido esta misma semana y aun están estudiando el caso, ya que fueron informados por carta el lunes.

Así las cosas, la dirección insiste en que abordará «de nuevo en los órganos de IU» la situación de la delegación europea y «propondrá soluciones concretas que permitan respetar los derechos de las compañeras que trabajan en la delegación y de los cargos públicos».

Algunas fuentes de la formación consultadas por Efe se han mostrado sorprendidas por sus denuncias, ya que creen que de haberse producido esos casos de acoso la dirección hubiera actuado. Otros admiten que en la delegación de IU en la Eurocámara, integrada por, además de Albiol, Javier Couso, Paloma López y Ángela Vallina, había una situación complicada.

Marina Albiol también dimitió hace aproximadamente un año de su cargo de responsable de Política Internacional en la dirección federal, alejándose entonces del sector más afín a Alberto Garzón.