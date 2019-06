Podemos se aferra a la vía valenciana para entrar en el Gobierno de Sánchez Irene Montero: «El modelo de Valencia también puede replicarse en España»

En Podemos se están aferrando al modelo de gobierno valenciano después del acuerdo al que PSPV, Compromís y Unides Podem llegaron ayer en la Comunidad Valenciana. El líder socialista, Ximo Puig, cedió una vicepresidencia segunda a Podemos a cambio del apoyo para ser investido presidente y desde la dirección nacional morada entienden el acuerdo como un ejemplo a seguir en el ámbito estatal.

La portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha considerado este jueves que el objetivo de las negocaciones con el PSOE es alcanzar un pacto similar. «El modelo de Valencia también puede replicarse en España», ha expresado Montero, minutos antes de comenzar la reunión del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en la Cámara Baja.

Eso sí, a pesar de admitir que «les gusta» la vía valencia, la número dos de Podemos ha subrayado que «lo primero» es pactar un acuerdo programático y que lo último será hablar de los cargos.

Es el mismo mensaje que se ha empleado en presentar el ahora secretario de Acción de Gobierno de Podemos y encargado de los negociaciones con el PSOE, Pablo Echenique. Durante una entrevista en Antena 3, recogida por Europa press, Echenique ha dicho que en las conversaciones con los socialistas no hay «ni exigencias ni de peticiones» de ministerios o vicepresidencias, pero sí ha asegurado que el pacto a tres de valencia «es de sentido común» cuando hay formaciones que apoyan una investidura.

En este contexto, la vía valenciana, heredera del acuerdo del Botànic, ya ha sido utilizada por la formación en más ocasiones para justificar su entrada a cambio del apoyo.

También el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, celebró ayer el acuerdo de gobierno entre PSPV, Compromís y Unides Podem. «Esto es lo que para nosotros significa hacer un gobierno de cooperación y plural que encare el mandato de la ciudadanía valenciana», explicó Iglesias en Twitter, después de la incógnicas sobre qué papel iba a jugar su formación con la nueva fórmula acordada con Pedro Sánchez durante su reunión del martes en la Cámara Baja.

En Podemos se considera que la propuesta socialista no descarta su entrada en el Consejo de Ministros. En el PSOE, por su parte, se comenta que el camino es un gobierno liderado por los socialistas aunque no aclaran si están abiertos o no a independientes morados.

Dentro de lo difusa que es la propuesta de «gobierno de cooperación», el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se enredó ayer al explicar que «no descarta» la entrada de miembros de Podemos en el Gobierno. Luego, tuvo que enmendar sus palabras en los siguientes términos: «No lo descarto porque no depende de mí, depende del presidente del Gobierno».

Sin nada claro, por el momento, PSOE y Podemos ganan tiempo en busca del apoyo de partidos minoritarios con los que sumar una mayoría absoluta en la investidura.