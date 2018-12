Pedro Sánchez comparece en el Senado, en directo

Actualizar

12.10Gil García: «Sean ustedes la mitad de leales de lo que fuimos nosotros con ustedes», le dice a los populares.

12.05Gil García: «Hemos sido y somos una auténtica fuerza vertebradora de España. El Gobierno del presidente Sánchez ha sacado a España de la parálisis en la que estaba y ha recuperado los derechos perdidos».

12.04Gil García: «El presidente Sánchez ha venido en cinco ocasiones, mínimo una vez por mes de legislatura. ¿Sabe cuánto tardó Rajoy en pasarse por aquí? Cuatro meses».

12.03Gil García: «Está Cámara está de enhorabuena porque comparezca un presidente del Gobierno. Ni Aznar, ni Rajoy comparecieron nunca en el Senado de España».

12.01Tiene la palabra Ander Gil García del grupo socialista. Gil García comienza recordando su compromiso firme en «reinvindicar una vida libra de violencia hacia las mujeres».

11.59Cosidó: «Lo que está sucediendo con Marruecos nos preocupa enormemente. En relación con los menores, le instamos a que se aplique el acuerdo de devolución. Le pedimos una diferenciación del reconocimiento de los derechos sociales y laborales entre los inmigrantes legales e irregulares. Esta claramente es una legislatura fallida».

11.55Cosidó: «La llegada constante de menores de manera irregular a nuestro país que ha aumentado de manera exponencial ha saturado toda nuestra capacidad de acogida. Reconocer qe hay un problema es el primer paso. El segundo es rectificar en su política. El Aquarius provocó un claro efecto llamada. También han anunciado que van a retirar las concertinas. Es un error y un falso buenismo. El objetivo es mejorar la seguridad de nuestras fronteras, está en juego la posibilidad de nuestra seguridad».

11.51Cosidó: «Usted se estrenó como presidente lanzando el mensaje más equivocado en relación con la inmigración. Para que este debate sea útil quiero decirle tres cosas: hay que reconocer que tenemos un problema, que lo tiene España no solo el Gobierno, y que estamos en la peor crisis migratoria en las últimas décadas en términos de llegada de inmigrantes, además requiere una rectificación urgente de su política que se ha caracterizado por su indefinición y su ineficacia. Lo primero es reconocer que tenemos un problema, según Frontex a España han llegado cerca de 65.000 inmigrantes irregulares, además se ha reabierto la ruta a Canarias con un incremento del 213%. Estas cifras son récord absoluto de la llegada de inimgración irregular a nuestro país».

11.47Cosidó: «Nos hablaba de regeneración. Tiene dos ministros que han dimitido por irregularidades. Una ministra de Justicia que ha sido reprobada tres veces. Creo que usted es la persona menos indicada para hablar de regeneración. Ha fracasado usted también en Cataluña, su política de apaciguamiento solo ha servido para dar rienda suelta a los radicales. Ese fracaso lo reconocen hasta miembros de su propio Gobierno, ahí está la política del ibuprofeno. Aplique ya el artículo 155 de la Constitución y suspenda su autonomía. En este mismo Pleno vamos a discutir una moción para que se adapte el control de los Mossos d'Esquadra. En lugar de atender a estos requerimientos ha optado por atender a los independentistas».

11.44Toma la palabra el senador popular Cosidó: «Quiero reafirmar mi compromiso en trabajar con un pacto de Estado para poner fin a la violencia. Señor Sánchez, la mejor respuesta a sus seis meses de desgobierno se la han dado los ciudadanos de Andalucía. Esa misma respuesta se la van a dar el conjunto de los españoles en cuanto convoque elecciones como prometió en la moción de censura». Cosidó le recuerda a Sánchez que gobierna con el peor resultado de su historia y con el apoyo de los independentistas. «Los españoles saben que le molesta esta Cámara porque sus socios parlamentarios no tienen la posibilidad de salvarle en sus iniciativas. El Senado representa la soberanía nacional y es la única Cámara en la que buena parte de los miembros son elegidos en listas abiertas y desbloqueadas».

11.43Sánchez termina su intervención ante el Pleno del Senado.

11.42Sánchez: «Los principios no son negociables, se tienen o no se tienen, pero no se guardan en un cajón por miedo a un competidor ideológico».

11.41Sánchez: «Hoy nace un 25% de niños y niñas que hace una década, justo antes de la crisis económica. El Gobierno trabaja por tanto en materia migratoria con una perspectiva transversal».

11.40Sánchez: «Conviene reforzar la apuesta por la integración como un valor irrenunciable».

11.39Sánchez: «La resupuesta con el Aquarius de España fue elogiada por diversos países».

11.38Sánchez: «Conviene examinar los parámetros con los que algunos se refieren a la migración. El Gobierno está comprometido con la recomposición de una auténtica política migratoria».

11.37Sánchez: «Cuando este Gobierno inició su andadura se encontró con 11.000 agentes menos».

11.35Sánchez: «Con este Gobierno no llega la migración, llega la política migratoria. De lo contrario cómo llamar al incremento de un 301% de entrada por vía marítima y terrestre en los años que gobernaba el PP». «Lo que se ha producido en los últimos años es una presión migratoria, un fenómeno coincidente con el abandono de una política de largo recorrido. España es frontera exterior de la Unión Europea, y este dato sirve para entender hasta qué punto es importante contar con la normativa europea». «Hay que conciliar solidaridad y responsabilidad».

11.33Sánchez: «Quiero hacer referencia a la política migratoria. Entiendo el interés de algunos en hablar de crisis migratoria para empatizar con quienes se dejan arrastrar por una retórica alarmista pero falsa».

11.32Sánchez enumera diversas medidas de lo que «implica rechazar los presupuestos».

11.30Sánchez: «Son unos presupuestos marcadamente sociales y que benefician a la inmensa mayoría de la población». «El próximo jueves el Congreso vuelve a pronunciarse sobre la senda del déficit. Hago esta apelación en el Senado, en la Cámara en la que debiera primar el interés territorial. Este es el Foro de encuentro de la España de las autonomías. Apelo al Senado para que no bloquee los Presupuestos».

11.28Sánchez: «El 99,5% de la población no va a pagar más en el IRPF, que digan otros porque justifican al otro 0,5%».

11.26Sánchez: «Con estas cuentas empezamos a recuperar el espacio perdido en ámbitos como la innovación, en políticas de ciencia y el impulso definitivo en la universalización de la educación pública de 0 a 3 años».

11.25Sánchez ha anunciado que el Consejo de Ministros en Barcelona aprobará subir un 2,25% el sueldo a los funcionarios.

11.22Sánchez: «El Gobierno avanza en su agenda de cambio pese a quien le pese. Priorizamos políticas sociales para cerrar las brechas. Nuestro proyecto devuelve derechos e impulsa el cambio productivo. Son presupuestos sociales para atender problemas cotidianos. También sientan las bases de las transformaciones de nuestro país si no queremos perder el tren de la globalización».

11.17Sánchez: «Me gustaría referirme a las cinco grandes transformaciones desde las que empezar el tiempo perdido: en primer lugar, nuestro sistema educativo, la ciencia y la cultura. La educación es una palanca de cambio para ganar el futuro. El Gobierno tiene clara cuál es su prioridad y por eso vamos a derogar los aspectos más lesivos de la Lomce. En segundo lugar, el debate que tenemos que abrir sobre el sistema fiscal. También el proyecto de transformación necesita de un compromiso con el medio ambiente y de transformación ecológica. Según el panel de científicos de la ONU, el 40% de nuestro territorio se ve amenazado por la desertificación. Finalmente, el proyecto exige de la regeneración institucional, el Gobierno ya ha dado muestras en esta materia. Hemos puesto en marcha medidas de transparencia que dormían el sueño de los justos y puesto sobre la mesa una propuesta de supresión y limitación de los aforamientos».

11.16Sánchez: «Somos conscientes de que falta mucho por hacer».

11.14Sánchez: «Un derecho lo es porque se pueda ejercer en la vida real», dice al enumerar las actuaciones del Gobierno en materia de alquiler.

11.13Sánchez: «España es un país más digno desde que se reconocen derechos que ya no tienen vuelta atrás. Cohesión social también es luchar contra la pobreza, es no dejar a nadie en la estacada».

11.12Sánchez: «Fortalecer la cohesión es eliminar trabas inexplicables. Trabas por VIH, por soriásis, etc».

11.11Sánchez: «La protección al menor ha sido una prioridad absoluta para este ejecutivo».

11.10Sánchez: «Este Gobierno va a responder con más feminismo y más igualdad. Hemos modificado la ley integral contra la violencia de género. Un maltratador no es ni será nunca un buen padre».

11.09Sánchez: «Una sociedad más cohesionada es una sociedad más robusta para hacer frente a un desafío lleno de incertidumbres».

11.08Sánchez: «En materia fiscal actuamos con rapidez frente al impuesto que obligaba a pagar a los ciudadanos en las hipotecas».

11.04Sánchez: «Modernizar la economía es también eliminar el impuesto al sol. También es luchar contra la precariedad laboral, luchar por la dignidad en el empleo».

11.03Sánchez: «El próximo día 21 de diciembre en el Consejo de Ministros de Barcelona aprobaremos la subida del salario mínimo en el año 2019».

11.02Sánchez: «El recorte en Educación es pan para hoy y hambre para mañana. En estos ámbitos hemos actuado también. Ofertando nuevas plazas de empleo público».

10.58Sánchez: «Modernizar nuestra economía es luchar contra el desempleo juvenil. Este es el propósito del plan de empleo juvenil que aprobó el Consejo de Ministros».

10.57Sánchez: «El Gobierno va a luchar por una Política Agraria Común fuerte».

10.56Sánchez: «Modernizar la economía es apostar por sectores como la agricultura o la pesca. Es creer en nuestro sector cultural, de ahí que hayamos aumentado las ayudas al cine. También los es apostar por la ciencia y la innovación».

