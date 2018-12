Pedro Sánchez alerta del auge de la extrema derecha en Europa En el XI Congreso del Partido de los Socialistas Europeos (PES), que ha tenido a lugar en Lisboa, el presidente del Gobierno ha instado a la socialdemocracia a «hacer más» para frenar el «autoritarismo»

EFE

Actualizado: 08/12/2018 16:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha alertado a la familia socialdemócrata del «malestar» ciudadano de cara a las elecciones europeas y del auge de la extrema derecha como uno de sus «síntomas», al tiempo que ha pedido autocrítica para combatirlo.

«Tenemos que hacer mucho más», dijo Sánchez en su intervención en el XI Congreso del Partido de los Socialistas Europeos (PES), con el que ha arrancado en Lisboa la precampaña de los socialdemócratas a las elecciones al Parlamento Europeo (PE) del 26 de mayo de 2019.

«Debemos reflexionar (sobre) que todo no está bien y que todo lo que se ha alcanzado no es suficiente y ahí están los síntomas que estamos viendo en el 'brexit', el autoritarismo y el auge de la extrema derecha en Europa», ha señalado.

El presidente del Gobierno español, aclamado con entusiasmo por alrededor de los 1.000 asistentes al cónclave, ha aludido al posible pacto que el PP y Cs podrían estar a punto de inaugurar en España con Vox, aunque no se ha referido a este como un partido de extrema derecha, sino antieuropeísta. «Nosotros lo tenemos claro, otras fuerzas en España no lo tienen tan claro. No se puede ser proeuropeo y apoyarse en fuerzas antieuropeístas para gobernar», ha criticado.

Aunque se ha mostrado convencido de que los socialistas deben encarar los comicios europeos con una «mirada realista, pero optimista», Sánchez ha hecho hincapié en que la socialdemocracia tiene que hacer autocrítica y avanzar, en lugar de atenazarse ante los nuevos desafíos.

«No tenemos que atenazarnos ante los nuevos desafíos del autoritarismo en la UE, sino liberarnos de todas esas cadenas y decirle a la UE y a sus ciudadanos que estamos dispuestos la socialdemocracia a avanzar para integrar y resolver de manera mucho mas eficaz los problemas», ha proclamado.

A su juicio, «hay un malestar en la ciudadanía europea, que considera que sus líderes tenemos que hacer mucho más para resolver sus problemas». A ese respecto, ha puesto al primer ministro portugués, Antonio Costa, como ejemplo de gobierno en el que es posible el crecimiento y la justicia social y ha reivindicado las políticas que él mismo está impulsando en España.

«Os garantizo que los socialistas españoles vamos a contribuir a la necesaria y gran victoria de la familia socialdemócrata», ha dicho. Tras recordar su compromiso de presentar en enero su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, ha recalcado que, siguiendo el ejemplo portugués, serán unas cuentas «sostenibles socialmente», para reconstruir el Estado del bienestar, subir el Salario Mínimo Interprofesional y apostar por la sostenibilidad ambiental y financiera, «reduciendo el déficit público, la deuda pública y sacando a España del déficit de procedimiento excesivo en que la metió la Administración del PP».

Sánchez y Costa, que presiden los dos principales países de la UE donde gobierna la izquierda, han mantenido una reunión bilateral en el Congreso del PES y ambos presumen de su buena sintonía política. En su intervención, Sánchez ha subrayado que «es hora de luchar, pero no es hora de crear frentes, sino de apelar a la movilización de la sociedad moderada» y ha elogiado el compromiso del vicepresidente primero de la Comisión Europea (CE), Frans Timmermans, al que hoy la familia socialista ha elegido como candidato común a presidir el Ejecutivo comunitario.

«¡Frans, el honor es nuestro de tenerte como candidato de toda la familia socialista!», ha reconocido Sánchez entre aplausos, mientras destacaba el compromiso del holandés con la conciliación, la lucha contra la brecha salarial, las mujeres, la economía circular, la agenda 2030 y también por su lucha por las libertades y la democracia.

A cinco meses para los comicios, Sánchez ha explicado que le gustaría ir a la campaña con el «orgullo de haber construido una gran Europa en las últimas décadas» y reivindicando, frente al individualismo, «los valores colectivos» de la libertad, igualdad y fraternidad.

Ha opinado que la propuesta la familia socialdemócrata en las elecciones tiene que ser «un nuevo contrato social», basado en cinco ejes: educación, mercado del trabajo, estado bienestar, medioambiente y lucha contra el cambio climático y defensa de los valores democráticos en los estado miembros y en la UE.