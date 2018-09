Pedro Duque cambia su versión sobre el autoalquiler y Podemos ya pide su cese El ministro de Ciencia promete subsanar errores y dice que no quiso evadir impuestos

Pedro Duque protagonizó ayer su primera rectificación como ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. Duque había sugerido el pasado jueves, cuando se hizo pública la existencia de una sociedad para gestionar sus bienes inmuebles, que había disfrutado de su vivienda en régimen de «autoalquiler», pero ayer, desde Bruselas, negó la mayor y se excusó ante los periodistas para no hablar de cosas sobre las que no tiene conocimiento. «A todas estas cuestiones técnicas me resulta muy difícil responder. Realmente estamos centrándonos ya en una cuestión técnica que en Ingeniería no he estudiado. Con tanta cámara prefiero no hablar de cosas que no entiendo», argumentó Duque, según recoge Ep.

También negó el ministro que hubiera creado la sociedad con el fin de evadir impuestos, y explicó que sus asesores están estudiando todas las operaciones, y que, de encontrar algún «error», lo subsanaría. «Jamás he tenido ninguna intencionalidad de evadir impuestos ni de obtener ninguna ventaja fiscal indebida. Lo único que puedo decir es que, si hay alguna cuestión que ofrezca alguna duda o algún error que hayamos cometido que se deba subsanar, está en manos de unos asesores y lo subsanaremos y se hará lo que haga falta para cumplir con todas las obligaciones tributarias», reiteró Duque.

Preguntado por si acudirá al Congreso a dar explicaciones, como le piden PP y Ciudadanos, el ministro aseguró que «al Congreso siempre hay que ir».

Podemos le afea la situación a Sánchez

Las explicaciones del ministro, sin embargo, no han logrado convencer al principal socio parlamentario del Gobierno de Sánchez, Unidos Podemos. Desde el primer momento, Pablo Iglesias le afeó al ministro el asunto de la sociedad y le recordó al presidente unas palabras que había pronunciado en 2015 sobre sacar fuera de su partido a las personas que crearan sociedades con el fin de pagar menos impuestos.

Ayer, la portavoz adjunta del grupo confederal en el Congreso, Ione Belarra, fue un paso más allá y le pidió a Sánchez que «cumpla con su palabra porque el Gobierno salido de la moción de censura no se puede permitir tener ninguna sombra de duda en su compromiso con la regeneración democrática». Aunque Belarra no habló de dimisión –«esa decisión corresponde al Gobierno»– fue clara respecto al asunto: las explicaciones de Duque «no son en absoluto convincentes».