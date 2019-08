Open Arms: la Fiscalía de Agrigento investiga por secuestro de personas Salvini se apoya, para bloquear el desembarco, en el informe del médico de Lampedusa, que contrasta con otros dramáticos análisis médicos efectuados a bordo Asociación Emergency: «La situación es inmanejable, con autolesiones y amenazas de suicidio» A pesar de que seis países, entre ellos España, han mostrado disponibilidad a acoger una parte de migrantes, el ministerio del Interior italiano ha hecho saber que «ningún país de la UE ha hecho pasos formales para acogerlos»

La situación en el Open Arms se hace dramática. Los 134 migrantes que aún permanecen a bordo, después de 16 días, viven una situación de absoluta emergencia, a la espera de poder desembarcar en el puerto de Lampedusa. Según la Asociación Emergenzy, «la situación es inmanejable, con autolesiones y amenazas de suicidio». Añade que algunos pretenden tirarse al agua para llegar a tierra, que la ven muy cerca, a pocos cientos de metros.

Los abogados de la ONG han presentado a la fiscalía de Agrigento denuncia por la grave situación en que está el barco, lamentando que no se haya ejecutado aún la orden del Tribunal administrativo regional del Lazio. Este Tribunal romano permitió el miércoles al Open Arms entrar en aguas territoriales italianas, para consentir el socorro inmediato de las personas, teniendo en cuenta la excepcional gravedad de la situación. Estas ayudas, según los abogados, no se han podido ofrecer, al no permitir a la nave atracar en el puerto de Lampedusa. Los abogados de la ONG han solicitado a la fiscalía de Agrigento intervenir porque estiman que se están cometiendo tres delitos contra el Open Arms: secuestro de persona, violencia privada y abuso de poder. De momento, tras la denuncia de los abogados, los magistrados de la fiscalía de Agrigento, guiados por Luigi Patronaggio, han abierto una investigación por un presunto delito de secuestro de persona y abuso de poder. La fiscalía está valorando cómo intervenir.

Emergency: Vidas en peligro

Informes médicos realizados por la Asociación Emergency, fundada por el médico Gino Strada, destacan que la situación es de «enorme estrés psicológico, malestar» y en algunos casos «ideación suicida» entre los migrantes a bordo. Gino Strada y el fundador de Open Armas, Oscar Camps, afirman que «en los últimos días la situación se ha ulteriormente agravada con autolesiones y amenazas de suicidio que ponen en peligro inminente la vida las personas a bordo. Es necesario actuar en las próximas horas. Pedimos que sea inmediatamente autorizado el desembarco en Lampedusa, antes de que se añadan otras tragedias a las ya vividas». El pasado miércoles, médicos de la Orden de Malta destacaron que eran «pésimas las condiciones higiénico-sanitarias», destacando que por la masificación en el barco hacían «sus necesidades donde comen», con riesgo de infecciones, señalando concretamente «20 casos de sarna».

Contraste en los informes médicos

El informe del equipo de la Orden de Malta difiere parcialmente con las explicaciones que da el responsable del ambulatorio de Lampedusa, Francesco Cascio, que ha examinado a los migrantes que han desembarcado el jueves y viernes por motivos sanitarios: «De los 13 náufragos desembarcados de la Open Arms solo uno tenía otitis, los demás no tenían ninguna patología como hemos comprobado en el muelle del puerto. De hecho han sido trasladados al centro de acogida de refugiados. Sin embargo, de la relación hecha por el equipo de la Orden de Malta resulta que a bordo había personas con diversas patologías, entre ellas 20 casos de sarna», ha dicho el médico Cascio, expolítico que ha militado en 5 partidos de la derecha, entre ellos Forza Italia de Berlusconi.

Salvini ataca a Open Arms

En estas declaraciones del médico de Lampedusa se ha apoyado el ministro del Interior, Matteo Salvini, para atacar a Open Arms y mantener bloqueado el desembarco, aunque hay seis países, entre ellos España, que han mostrado su disponibilidad para acoger cada uno una parte de migrantes. «Nos encontramos ante la enésima tomadura de pelo de la ONG española de la nave Open Arms que durante días ha vagado por el Mediterráneo con el objetivo de coger el mayor número posible de personas para traerlos siempre y solamente a Italia. Estas ONG hacen solo batalla política sobre la piel de los inmigrantes y contra nuestro país», ha escrito Salvini en Twitter.

Ocean Wiking, nuevo caso

El líder ultraderechista de la Liga no podrá retrasar indefinidamente el desembarco y se considera que deberá ceder. De momento su ministerio ha hecho saber que «ningún país de la UE ha hecho pasos formales para acoger a los migrantes del Open Arms». El temor de Salvini es que el caso del Open Arms se complique con el de Ocean Wiking, la nave de SOS Mediteranée y Médicos sin fronteras que, con 346 personas a bordo, navega entre Lampedusa y Malta. La Valleta se ha negado a asignarle un puerto para atracar e Italia ni siquiera le ha dado respuesta.