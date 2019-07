«El experimento» de Pablo Iglesias para la investidura despierta poco interés en Moncloa El líder de Unidas Podemos promete revisar su exigencia de formar un gobierno de coalición si Sánchez no recaba la confianza de la Cámara por este motivo

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, afirmó este miércoles que «hay margen» para que en Unidas Podemos «puedan descansar algunas de las políticas que puedan considerar prioritarias para ellos», de cara a la formación de un próximo Gobierno si Pedro Sánchez supera la investidura.

En una entrevista en Antena 3 recogida por Servimedia, Montero rechazó la última propuesta de Pablo Iglesias, en la que promete revisar su exigencia de formar un gobierno de coalición si el Congreso rechaza la investidura de Sánchez por este motivo.

«Ni el país ni la política tienen que someterse a ensayos ni experimentos que nada tienen que ver con el funcionamiento de las instituciones. No se trata de "vamos a hacer lo que yo digo y si no sale ya veremos qué hacemos"», manifestó.

Por otra parte, ante el continuo rechazo de Partido Popular y Ciudadanos a permitir la investidura de Sánchez, cuya primera votación se ha fijado para el 23 de julio, Montero retó a estos partidos a presentar alternativa. «El problema es que si hay formaciones políticas que no quieren un gobierno de Pedro Sánchez, la pregunta es ¿a quién quieren investir? Una propuesta de investidura tiene que ser constructiva y tener un candidato. ¿Casado y Rivera van a proponer algún candidato?», se preguntó la ministra socialista en funciones. «¿O directamente el rechazo significa una repetición electoral por su parte? Lo tienen que aclarar, porque no hay otra alternativa».

«Que se deje de tácticas»

La oferta que ha realizado el líder de Unidas Podemos ha despertado poco interés en el seno del equipo negociador para la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, según fuentes consultadas por Servimedia.

A través de una carta que publica «La Vanguardia», Iglesias traslada que «si se verifica la hipótesis del PSOE y la investidura no sale adelante tras presentar un acuerdo integral de gobierno de coalición, nosotros nos comprometemos a revisar nuestra posición», es decir, que mantiene su propuesta de «gobierno de coalición» hasta la sesión de investidura que comienza el 22 de julio. Además, Iglesias asegura que su postura sobre Cataluña «no será una línea roja».

Antes de este movimiento de Iglesias, que no ha tenido mucho recorrido en Moncloa, desde el Ejecutivo remarcaron a Servimedia que «todavía» estaban a la espera de una «respuesta» del líder de Unidas Podemos a la oferta que le hizo Sánchez de «gobierno de cooperación», ofreciendo a este partido cargos inferiores al de ministro. Por el momento, Sánchez no se mueve de esa oferta porque entiende que no puede ofrecer coalición, ya que sólo con Unidas Podemos no se garantiza la mayoría necesaria y, además, eso podría restarle otros apoyos que también necesita.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, instaba a Iglesias esta mañana en declaraciones a los medios, en el marco de los Cursos de Verano de El Escorial de la Universidad Complutense de Madrid, a que «se deje de tácticas» y le reclama «seriedad».