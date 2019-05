La JEC obliga a RTVE a invitar a Vox al debate de las elecciones europeas tras negarles participar El ente público había negado la invitación al partido de Santiago Abascal para meter en su lugar a JxCat

Seguir Gregoria Caro @gregoriacarod Madrid Actualizado: 17/05/2019 15:57h

La Junta Electoral Central (JEC) se ha pronunciado a favor de Vox después de la última propuesta de RTVE que descartaba su participación en el debate para las europeas del próximo 22 de mayo. La cadena pública se ha visto obligada este viernes a reformular su invitación una vez más para introducir a la formación liderada por Santiago Abascal y presentar un debate a nueve.

Como ya explicó ABC esta semana, después de las elecciones generales RTVE ofreció a los candidatos a la Eurocámara de formaciones con más de un 5 por ciento de votos un debate a seis. La invitación llegó a las sedes del Partido Popular, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, Ahora Repúblicas (ERC) y Vox. Pero el martes el ente público modificó su invitación y descartó finalmente a Vox. En su lugar invitó a JxCat.

El cambio de postura surgió después de que la JEC admitiese los recursos de PNV, Compromís y JxCat por no ser invitados al encuentro y obligase a RTVE a incluirlos en el debate. Una idea que no gustó en la cadena porque eso suponía un debate a nueve en lugar de a seis. Fue entonces cuando cambiaron los criterios de participación para invitar solo a partidos que tuvieran dos o más representantes en Europa. Un umbral que Vox no alcanza –no logró representación las últimas europeas de 2014–, pero que sí permitía a JxCat estar en su lugar. Era la única forma de tener entonces a seis primeros espadas, aunque eso suponía apartar de un plumazo a Vox.

El órgano supervisor ha rechazado ahora esa nueva fórmula y obliga a que esté Vox en el debate. Por tanto, RTVE ha rectificado al enviar una nueva propuesta para un debate a nueve. Es decir, lo que en un principio pidió la Junta Electoral. Así, el número uno de Vox a Europa, Jorge Buxadé, estará presente en el plató el próximo 22 y se medirá contra PSOE, PP, Cs, Podemos, ERC, Coalición por una Europa Solidaria, Compromís y Lliures per Europa (JxCat).

Será el primer debate de RTVE al que acuda Vox ya que Abascal no pudo participar en los debates de RTVE y Atresmedia antes de las elecciones generales del pasado 28 de abril por falta de representación parlamentaria a nivel nacional.