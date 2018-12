Nosotros robaremos el resto

Salvador Sostres

No se ha hecho pública la lista de la compra que Quim Torra le ha presentado a Pedro Sánchez. Son 21 puntos que naturalmente incluyen el derecho a la autodeterminación, la puesta en libertad de los líderes independentistas encarcelados y que puedan regresar a España fugados. ¿Por qué el Gobierno no quiere mantenerla oculta? ¿Por qué la Generalitat, de momento, no la ha filtrado?

Las dos partes están haciendo lo que sus respectivas masas no quieren que hagan. Para los independentistas ya existe la república catalana y sólo falta implementarla. Para los constitucionalistas no cabe negociar con golpistas.

Pero Torra sabe que el independentismo ha perdido y Sánchez que España se ha impuesto pero no ha ganado. Y

